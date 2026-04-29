ΑΕΚ: Φωτογραφήθηκε στο Καλλιμάρμαρο ενόψει του Final-Four του BCL
Εντυπωσιακή φωτογράφιση έκανε η ΑΕΚ στο Καλλιμάρμαρο, ενόψει του Final-Four του Basketball Champions League.
Οι παίκτες του Ντράγκαν Σάκοτα, φωτογραφήθηκαν στο Παναθηναϊκό Στάδιο, θυμίζοντας τις ένδοξες στιγμές του παρελθόντος, εκεί όπου η ομάδα της ΑΕΚ το 1968, σήκωσε το πρώτο ευρωπαϊκό στην ιστορία της, κόντρα στη Σλάβια Πράγας.
Θυμίζουμε η ΑΕΚ θα παίξει με τη Μάλαγα στα ημιτελικά του BCL (07/05, 22:00) και σε περίπτωση νίκης θα παίξει στον μεγάλο τελικό με τον νικητή του ζευγαριού Ρίτας - Τενερίφη.
