ΑΕΚ: Φωτογραφήθηκε στο Καλλιμάρμαρο ενόψει του Final-Four του BCL

ΑΕΚ: Φωτογραφήθηκε στο Καλλιμάρμαρο ενόψει του Final-Four του BCL

Νίκος Καρφής
ΑΕΚ: Φωτογραφήθηκε στο Καλλιμάρμαρο ενόψει του Final-Four του BCL

Η ΑΕΚ πραγματοποίησε φωτογράφιση στο Καλλιμάρμαρο ενόψει του Final-Four του Basketball Champions League, θυμίζοντας τον θρίαμβο του 1968.

Εντυπωσιακή φωτογράφιση έκανε η ΑΕΚ στο Καλλιμάρμαρο, ενόψει του Final-Four του Basketball Champions League.

Οι παίκτες του Ντράγκαν Σάκοτα, φωτογραφήθηκαν στο Παναθηναϊκό Στάδιο, θυμίζοντας τις ένδοξες στιγμές του παρελθόντος, εκεί όπου η ομάδα της ΑΕΚ το 1968, σήκωσε το πρώτο ευρωπαϊκό στην ιστορία της, κόντρα στη Σλάβια Πράγας.

Θυμίζουμε η ΑΕΚ θα παίξει με τη Μάλαγα στα ημιτελικά του BCL (07/05, 22:00) και σε περίπτωση νίκης θα παίξει στον μεγάλο τελικό με τον νικητή του ζευγαριού Ρίτας - Τενερίφη.

image

Δείτε τις φωτογραφίες:

 
@Photo credits: instagram_basktball_champions_league
     

    Φόρτωση BOLM...
     

