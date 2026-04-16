Ο Νίκος Καρφής προσπαθεί να βάλει τις σκέψεις του σε τάξη μετά την ονειρική βραδιά κόντρα στην Μπανταλόνα και γράφει για την ΑΕΚ των ανατροπών και των υπερβάσεων, ενώ βγάζει το καπέλο σε Σάκοτα και Μάκη Αγγελόπουλο.

Έγινε κι αυτό. Η ΑΕΚ σε δεύτερο σερί εντός έδρας ματς στα playoffs του BCL έκανε την ανατροπή κόντρα στην Μπανταλόνα και την έριξε στο καναβάτσο.

Η Ένωση επέστρεψε και στο Game 3 και με την βοήθεια των οπαδών της που μετέτρεψαν σε... κολαστήριο για τους Ισπανούς τη SUNEL Arena. πέρασε στο Final Four της διοργάνωσης. Για δεύτερη σερί σεζόν.

Ο Ρούμπιο και ο Πάρκερ πήγαν να κάνουν τη ζημιά στη Βασίλισσα, αλλά καρδιά της και η refuse to lose νοοτροπία της μίλησαν για άλλη μια φορά.

Κανείς δεν δικαιούται να ξεγράφει την ΑΕΚ όταν παίζει στο... σπίτι της

🦅💥 Οι πανηγυρισμοί και η ΑΠΟΘΕΩΣΗ του κόσμου της Ένωσης μετά την τεράστια πρόκριση στο Final 4 του BCL#aekbc pic.twitter.com/TNgkPDCJ8i April 15, 2026

Φαβορί στο ξεκίνημα της σειράς ήταν η Μπανταλόνα. Όμως η ΑΕΚ είναι μαθημένη να περνά πάντα πάνω από τον πήχη και να κάνει τις υπερβάσεις της. Το έκανε στο Game 1 όταν επέστρεψε από το -13 του πρώτου ημιχρόνου.

Αουτσάιντερ ήταν και στο Game 3 σύμφωνα με τις αποδόσεις των στοιχηματικών παρόλο που έπαιζε στην καυτή SUNEL Arena. Όμως και πάλι η καρδιά της Βασίλισσας, των παικτών και του Σάκοτα μίλησε.

Πως να υποτιμήσεις αυτή την ομάδα που δεν τα παρατά ποτέ; Πως να την ξεγράψεις όταν στους 7 προηγούμενους εντός έδρας προημιτελικούς είχε 7 νίκες; Απαγορεύεται.

Και έχοντας στο πλάι της αυτό τον υπέροχο κόσμο που έδωσε φοβερό show και δεν σταμάτησε να φωνάζει, να τραγουδά και να στηρίζει τις προσπάθειες των παικτών της ΑΕΚ.

Αυτό το υπέροχο... μείγμα στη SUNEL Arena δεν γινόταν να μην οδηγήσει στο Final Four. H AEK διαθέτει ηγέτες στο ρόστερ και παίκτες που τους αρέσει να βγαίνουν μπροστά στα δύσκολα όπως ο Γκρέι, ο Νάναλι και ο Μπάρτλεϊ. Εξαιρετικός ήταν και ο Μπράουν και στις δύο μεριές του παρκέ.

🦅💥 Ο πανηγυρισμός του Νάναλι μετά την επική πρόκριση της ΑΕΚ κόντρα στην Μπανταλόνα!#aekbc pic.twitter.com/2QfDesfSoj — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) April 15, 2026

Πως να ξεχάσω τον x-factor, τον clutch Κατσίβελη με τα μεγάλα του καλάθια; Θα ήταν άδικο. Όλοι έβαλαν το λιθαράκι τους για να έρθει αυτή η τρελή πρόκριση μέσα στο... κολαστήριο.

Η ΑΕΚ κυνηγούσε για μεγάλο διάστημα το σκορ, αλλά πέρασε μπροστά όταν έπρεπε, στο τέλος και δεν κοίταξε ξανά πίσω. Mια ΑΕΚ που σούταρε με 8/26 τρίποντα και με 20/10 βολές.

Αλλά η άμυνα της υποχρέωσε τους Ισπανούς σε 6/29 τρίποντα, κάτι που έκανε και τη διαφορά μεταξύ άλλων. Ο Σάκοτα έχει φτιάξει μια ομάδα που αρνείται να χάσει. Ακόμα και όλα δείχνουν... τελειωμένα, βγάζει αντίδραση και χαρακτήρα. Σπουδαία η δουλειά που έχει γίνει από τεχνικό επιτελείο και παίκτες.

Η δικαίωση του Σάλε και του Μάκη Αγγελόπουλου

Για τους παίκτες έχω γράψει σε αμέτρητα blog και τους έχω βγάλει το καπέλο. Τώρα θέλω να σταθώ και στους πρωταργάτες αυτής της προσπάθειας που συνεχίζεται στην ΑΕΚ.

Η Ένωση για δεύτερη σερί σεζόν θα παίξει στο Final Four. Απέκλεισε μια ομάδα που στην πόλη της θα φιλοξενηθεί το Final Four και που έχει σχεδόν τριπλάσιο μπάτζετ από την Ένωση.

Η Μπανταλόνα φάνταζε φαβορί για τον τίτλο, αλλά στον δρόμο της βρέθηκε η ΑΕΚ και εκεί κάπου το πράγμα ζόρισε.

Η πρόκριση αυτή φέρει φαρδιά πλατιά την υπογραφή αυτού του σοφού ανθρώπου που ακούει στο όνομα Ντράγκαν Σάκοτα και προετοίμασε την ομάδα όπως έπρεπε για μάχες.

Ο Σάλε που δεν λύγισε από την ίωση που τον ταλαιπώρησε και ήταν στις επάλξεις στο Game 3 δίνοντας το παράδειγμα. Οι παίκτες του τον λατρεύουν και πάντα μιλούν με σεβασμό για εκείνον. Έτοιμοι να κάνουν τα πάντα για τον προπονητή τους, να θυσιαστούν και αυτό είναι πολύ σπουδαίο.

Ο Σάκοτα έχει φτιάξει την ΑΕΚ του με σύγχρονα στοιχεία, με ταχυδυναμικούς παίκτες, καλούς αθλητές, ποιοτικούς επιθετικά. Η Ένωση παίζει ωραίο μπάσκετ. βγάζει συνεργασίες, ενώ όταν χρειαστεί έχει παίκτες που νικούν τους αντιπάλους του στο ένας εναντίον ενός όπως ο Μπάρτλεϊ, ο Νάναλι και ο Γκρέι.

Ο Σάλε οδηγεί την Βασίλισσα σε άλλο ένα Final Four και έχει το κοκκαλάκι της νυχτερίδας, αφού είναι ο άνθρωπος των επιτυχιών, των τίτλων και των μεγάλων προκρίσεων. Ένα τοτέμ για την ιστορία του συλλόγου.

Πάμε και στον διοικητικό ηγέτης της ΑΕΚ, τον Μάκη Αγγελόπουλο που αξίζει τόσο να βλέπει την ομάδα του να μεγαλουργεί και να ζει τέτοιες βραδιές όπως κόντρα στη Μπανταλόνα.

Σε ένα περιβάλλον στο μπάσκετ πολύ δύσκολο που κυριαρχούν κλειστές λίγκες και έχουν δημιουργηθεί μεγάλες διαφορές στα έσοδα και στα μπάτζετ των ομάδων, εκείνος αρνείται πεισματικά να πετάξει λευκή πετσέτα.

Κάνει τα πάντα για να έχει τη... Βασίλισσα του να προοδεύει, να εξελίσσεται, να αναπτύσσεται. Σε μια σεζόν που έκανε υπερβάσεις και έφερε Τζέιμς Νάναλι και Γκρεγκ Μπράουν με μεγάλα συμβόλαια. Και μην ξεχνάμε και τον Πορτορικανό Κλαβέλ που στάθηκε άτυχος με τον τραυματισμό του.

Αν γυρίσουμε τον χρόνο πίσω θα δούμε και την έλευση του Τάκερ την σεζόν 2024/25 μόνο και μόνο για να κάνει all in για το Final Four. Παλιότερα έφερε στην ΑΕΚ παικταράδες όπως ο Λάνγκφορντ, ο Ράις, ο Ματσιούλις, ο Σλότερ, ο Χάντερ, ο Πάντερ και πάει λέγοντας.

Ο Αγγελόπουλος παίζει τα... ρέστα του και προσπαθεί να βάλει την ΑΕΚ και στο NBA Europe δηλώνοντας παρών στην επόμενη μέρα του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Έχει μεταμορφώσει τη SUNEL Arena σε... παλάτι με τελευταία πινελιά το Cube. Θα γίνουν αλλαγές και στους εξωτερικούς χώρους σιγά σιγά με θεματικά πάρκα.

Με τη μαγκιά του και την αγάπη του για την ομάδα, μα πολύ περισσότερο με την τρέλα του για την ΑΕΚ, έχει βαλθεί να τη γιγαντώσει. Να τρυπήσει το ταβάνι της, να ζήσει κι άλλες σπουδαίες βραδιές και να κάνει τους οπαδούς της Ένωσης να χαμογελούν για την... καψούρα τους.

ΥΓ: Ραντεβού στη Βαρκελώνη, το ταξίδι συνεχίζεται!

ΥΓ 1: Ευχή για άλλη μια σπουδαία ανατροπή, αυτή τη φορά στο ποδόσφαιρο. Την Πέμπτη όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Νέα Φιλαδέλφεια για να το κάνει η ΑΕΚ όπως το 1977!