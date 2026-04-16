Φλιώνης στο Gazzetta: «Είμαστε πεινασμένοι για την κούπα, με διαφορετικό mentality»

Ο Δημήτρης Φλιώνης μίλησε στο Gazzetta και στάθηκε στη δίψα της ΑΕΚ για την κορυφή, την νοοτροπία νικητή της ομάδας λόγω Σάκοτα, αλλά και στη φοβερή ατμόσφαιρα στη SUNEL Arena.

Σε μια ματσάρα στη SUNEL Arena, η εκπληκτική και ατσάλινη ΑΕΚ επικράτησε της Μπανταλόνα με 72-67 και πάει στο Final Four για την 4η ευρωκούπα της ιστοριας της. Η Ένωση είχε στο πλευρό της τον κόσμο της που λειτούργησε σαν τον έκτο παίκτη της και της έδωσε ώθηση για να επικρατήσει παλικαρίσια στο Game 3.

Ο Δημήτρης Φλιώνης είναι ο πιο παλιός στο ρόστερ της Βασίλισσας και ξέρει καλά να μάχεται να δίνει την ψυχή του για την ομάδα. Μιλάμε για τον αρχηγό της Βασίλισσας που πάντα αναλαμβάνει τις πιο δύσκολες αποστολές κόντρα στους κορυφαίους αντίπαλους γκαρντ των αντιπάλων όπως έγινε με τον Ρούμπιο το βράδυ της Τετάρτης.

O captain της Ένωσης είχε 5 πόντους, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο, αλλά πολύ περισσότερο η συνεισφορά του δεν αποτυπώνεται σε αριθμούς. Έδωσε μάχη για την κάθε κατοχή, την κάθε μπάλα, έγινε... βδέλλα πάνω στον Ρούμπιο και όποιον αναλάμβανε να μαρκάρει και έδειξε αυταπάρνηση για την ΑΕΚ. Μετά το τέλος της αναμέτρησης μίλησε στο Gazzetta και έδειξε την ανυπομονησία του για την κούπα, ενώ στάθηκε στο μυστικό των ανατροπών. Αποθέωσε τον κόσμο της ΑΕΚ, ενώ έβγαλε το καπέλο στον Σάκοτα.

Για τις σκέψεις του μετά την τεράστια πρόκριση και για τα σπουδαία ματς που έρχονται: «Είμαστε ικανοποιημένοι και χαρούμενοι που είμαστε στο Final Four. Φέτος όλοι έχουμε έρθει με διαφορετικό mentality και δεν σταματάμε εδώ. Στόχος είναι μεγαλύτερος από το απλά να περάσουμε στο Final Four. Έχουμε κίνητρο, δίψα, θέληση και θα συνεχίσουμε.

Για το μυστικό για τις ανατροπές της ΑΕΚ: «Εμπιστευόμαστε ο ένας τον άλλον και έχουμε αυτοπεποίθηση. Εμπιστευόμαστε το πλάνο και συνεχίσουμε να είμαστε σκληροί. Στο τέλος έχουμε τις προσωπικότητες και το πάθος που απαιτείται για αυτές τις μεγάλες ανατροπές. Δείχνει τον χαρακτήρα της ομάδας και των παικτών. Θα μας κρατήσει και θα μας δώσει τα αποτελέσματα που θέλουμε.

Για τους οπαδούς της ΑΕΚ και την ατμόσφαιρα: «Όταν έχει τόσο κόσμο το γήπεδο είναι σαν να παίζεις σε άλλο γήπεδο με τρομερή ενέργεια. Θέλουμε να βλέπουμε πιο συχνά, μας δίνει μεγάλο boost».

Για τη συμβολή του Σάκοτα: «Η αύρα του μας δίνει το κάτι παραπάνω. Από το καλοκαίρι η ομάδα χτίστηκε με αυτόν τον στόχο μαζί με τις προσθήκες που κάναμε μέσα στη σεζόν. Αλλά η νοοτροπία και ο χαρακτήρας νικητή στην ομάδα είναι κάτι το οποίο έβαλε την πινελιά του ο κόουτς».

Για το αν ονειρεύεται να σηκώσει την κούπα σαν αρχηγός της ΑΕΚ: «Έχουμε κίνητρο και είμαστε πεινασμένοι και αυτός είναι ο στόχος μας από το καλοκαίρι. Και με τα παιδιά που μείνανε από πέρσι και μείναμε από πέρσι, είναι κάτι το οποίο κυνηγάμε και θα κυνηγήσουμε μέχρι τέλους».

Για το αν είναι έξτρα κίνητρο ο ημιτελικός κόντρα στη Μάλαγα: «Ναι σίγουρα, μας δίνει έξτρα κίνητρο».