Δείτε τι ισχύει με τα εισιτήρια του FInal Four.

Η ΑΕΚ ήταν ατσάλινη σε δεύτερο σερί εντός έδρας ματς στα playoffs του BCL, έκανε την ανατροπή κόντρα στην Μπανταλόνα και την έριξε στο καναβάτσο.

Με ανατροπή και στο Game 3 και με την βοήθεια των οπαδών της που μετέτρεψαν σε... κολαστήριο για τους Ισπανούς τη SUNEL Arena, πέρασε στο Final Four της διοργάνωσης. Για δεύτερη σερί σεζόν.

Πλέον αρχίζει να ετοιμάζεται για τη Μπανταλόνα. Όχι μόνη της φυσικά, αφού θα έχει και στη συμπαράσταση των οπαδών της και στην Ισπανία. Άλλωστε την έχουν ακολουθήσει σε όλα τα εκτός έδρας ματς φέτος στο BCL.

Πόσα εισιτήρια δικαιούται η κάθε ομάδα

Η απουσία της Μπανταλόνα από το Final Four αλλάζει το σκηνικό, αφού οι φίλαθλοι της είχαν πάρει κάτι παραπάνω από 5.000 εισιτήρια. Και τώρα αναμένεται να υπάρξουν αλλαγές. Αυτή τη στιγμή και σε πρώτη φάση η ΑΕΚ δικαιούται περίπου 2.000 εισιτήρια. Πάντως αυτός ο αριθμός αναμένεται να αυξηθεί και με την απουσία της Μπανταλόνα.

Η Ουνικάχα δείχνει να είναι η ομάδα που θα έχει πολύ κόσμο, ο οποίος μπορεί να φτάσει και τις 3.000, ενώ η Τενερίφη όπως όλα δείχνουν θα έχει κάτι παραπάνω από 500 άτομα. Τέλος η Ρίτας, πρωτάρα σε Final Four θα φτάσει τους 1.000 φιλάθλους με τα τωρινά δεδομένα.

Για τους οπαδούς της Βασίλισσας, προτεραιότητα θα έχσουν οι κάτοχοι διαρκείας!