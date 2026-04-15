Μετά την πρόκριση της ΑΕΚ απέναντι στην Μπανταλόνα, παίκτες και κόσμος έγιναν «ένα» πανηγυρίζοντας και τραγουδώντας.

Σε μια ματσάρα στη SUNEL Arena, η εκπληκτική και ατσάλινη ΑΕΚ επικράτησε της Μπανταλόνα με 72-67 και πάει στο Final Four για την 4η ευρωκούπα της ιστοριας της.

Η Ένωση είχε στο πλευρό της τον κόσμο της που λειτούργησε σαν τον έκτο παίκτη της και της έδωσε ώθηση για να επικρατήσει παλικαρίσια στο Game 3. Μόλις ακούστηκε ο ήχος της κόρνας που σήμαινε τη λήξη της αναμέτρησης, παίκτες και φίλαθλοι έγιναν «ένα» πανηγυρίζοντας το θετικό αποτέλεσμα. Μάλιστα ο Γκρέι ξέσπασε σε χοροπηδητά για να αποβάλλει την ένταση του ματς από τη χαρά του. Mαζί και ο Νάναλι τραβούσε τη φανέλα του μην μπορώντας να συγκρατήσει τον ενθουσιασμό του.

Δείτε τα βίντεο του Gazzetta

🦅💥 Ο πανηγυρισμός του Νάναλι μετά την επική πρόκριση της ΑΕΚ κόντρα στην Μπανταλόνα!#aekbc pic.twitter.com/2QfDesfSoj April 15, 2026