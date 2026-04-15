ΑΕΚ: Πάρτι κόσμου-ομαδας μετά την πρόκριση, τρέλα για Ευρωπαϊκό
Σε μια ματσάρα στη SUNEL Arena, η εκπληκτική και ατσάλινη ΑΕΚ επικράτησε της Μπανταλόνα με 72-67 και πάει στο Final Four για την 4η ευρωκούπα της ιστοριας της.
Η Ένωση είχε στο πλευρό της τον κόσμο της που λειτούργησε σαν τον έκτο παίκτη της και της έδωσε ώθηση για να επικρατήσει παλικαρίσια στο Game 3. Μόλις ακούστηκε ο ήχος της κόρνας που σήμαινε τη λήξη της αναμέτρησης, παίκτες και φίλαθλοι έγιναν «ένα» πανηγυρίζοντας το θετικό αποτέλεσμα. Μάλιστα ο Γκρέι ξέσπασε σε χοροπηδητά για να αποβάλλει την ένταση του ματς από τη χαρά του. Mαζί και ο Νάναλι τραβούσε τη φανέλα του μην μπορώντας να συγκρατήσει τον ενθουσιασμό του.
🦅💥 Ο πανηγυρισμός του Νάναλι μετά την επική πρόκριση της ΑΕΚ κόντρα στην Μπανταλόνα! — April 15, 2026
🦅💥 Οι πανηγυρισμοί και η ΑΠΟΘΕΩΣΗ του κόσμου της Ένωσης μετά την τεράστια πρόκριση στο Final 4 του BCL — April 15, 2026
