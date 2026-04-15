Φοβερή ατμόσφαιρα από τους οπαδούς της ΑΕΚ στον... τελικό πρόκρισης κόντρα στη Μπανταλόνα.

Είναι το ματς της σεζόν για την ΑΕΚ, το Game 3 κόντρα στη Μπανταλόνα στη SUNEL Αrena αφού ο νικητής παίρνει πρόκριση στο Final Four του BCL.

Ο κόσμος της Βασίλισσας έχει δημιουργήσει εντυπωσιακή ατμόσφαιρα στο γήπεδο, προσπαθώντας να σπρώξει στην νίκη την Ένωση. Από την είσοδο της ομάδας μέσα σε αποθέωση, μέχρι την τρέλα για Σάκοτα και τα συνθήματα που δονούν τη SUNEL Arena.

Ηφαίστειο το γήπεδο στον... τελικό της Ένωσης κόντρα σε μια πολύ επικίνδυνη ομάδα όπως οι Ισπανοί.

🦅Η είσοδος της ΑΕΚ που υποδέχεται την Μπανταλόνα στο Game 3 των playoffs του BCL#aekbc pic.twitter.com/sq8crE08LZ — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) April 15, 2026

🦅💥Η ζεστή ατμόσφαιρα στην SUNEL Arena από τους φίλους της Ένωσης!#aekbc pic.twitter.com/BFvlTxjcLL April 15, 2026