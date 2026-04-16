ΑΕΚ: Έγινε... Clutch-ίβελης και υπέγραψε την πρόκριση (vid)
Από το περασμένο καλοκαίρι και το χάλκινο με την Εθνική ομάδα, φάνηκε πως η σεζόν θα πάει καλά για τον Δημήτρη Κατσίβελη. Όχι μόνο καλά πάει, υπέροχα ειναι η πιο σωστή λέξη. Ο Δημήτρης Κατσίβελης ήταν ο x-factor της κιτρινόμαυρης πρόκρισης, μιλώντας στα κρίσιμα και βγαίνοντας μπροστά όπως πρέπει να κάνουν οι ηγέτες.
Ο διεθνής περιφερειακός το πήρε πάνω του και με μεγάλα καλάθια ήταν εκ των πρωταγωνιστών. Τελείωσε την αναμέτρηση με 7 πόντους, μα όλοι ήταν χρυσάφι. Είχε επίσης 2 ριμπάουντ και 2 ασίστ.
Αρχικά έβαλε ένα τρελό step back τρίποντο στη λήξη της επίθεσης για το 57-59 μπροστά στον Ρούμπιο, ανεβάζοντας την ψυχολογία των συμπαικτών του και των οπαδών της Βασίλισσας.
Στη συνέχεια ήταν εκείνος που ισοφάρισε σε 65-65, 1:30 για το τέλος. Και έβαλε το κερασάκι στην τούρτα με παλικαρίσιο lay up για το 70-67, νικώντας στην προσωπική μονομαχία τον Τζαμπάρι Πάρκερ.
Clutch-ίβελης όνομα και πράμα, όπως τον χαρακτήρισε και το BCL. Στην πιο κρίσιμη στιγμή απογείωσε την Ένωση και την έστειλε Μπανταλόνα.
ICE IN HIS VEINS. 🥶#BasketballCL | @aekbcgr https://t.co/cB4VgZfUM9 pic.twitter.com/c2SXM6KAv3— Basketball Champions League (@BasketballCL) April 15, 2026
