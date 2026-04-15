Σε μια ματσάρα στη SUNEL Arena, η εκπληκτική και ατσάλινη ΑΕΚ επικράτησε της Μπανταλόνα με 72-67 και πάει στο Final Four για την 4η ευρωκούπα της ιστοριας της. Τεράστια πρόκριση για τη Βασίλισσα των ανατροπών! Αλύγιστη η ομάδα του Σάκοτα.

Ο Μπάρτλεϊ είχε 16 πόντους, ο Γκρέι μέτρησε 15 με 8 ριμπάουντ, ενω 11 μέτρησε ο Μπράουν.. Από την πλευρά των Ισπανών ο Ρούμπιο είχε 17 ποντους με 8 ασίστ, ο Πάρκερ 22 με 7 ριμπάουντ και ο Χαντ είχε 12.

Ο κόσμος της Ένωσης δημιούργησε εκπληκτική ατμόσφαιρα στην αναμέτρηση, μετατρέποντας σε ηφαίστειο το γήπεδο. Στο ματς βρέθηκαν οι Γκραντ-Χουάντσο, ο Γουόρντ, αλλά και ο Ριμπάλτα. Απο΄θέωση για Σάκοτα!

ΑΕΚ - Μπανταλόνα: Το ματς

Η ΑΕΚ μπήκε στο ματς με φτερά στα πόδια λόγω της εντυπωσιακής ατμόσφαιρας και ο Γκρέι με τον Μπάρτλεϊ έγραψαν το 6-2 στα πρώτα λεπτά. Η Μπανταλόνα έπαιζε πολύ physical όπως στο Game 2. To τρίποντο του Χαραλαμπόπουλου έκανε το 15-6 και ανάγκασε την Μπανταλόνα να καλέσει timeout. Πάρκερ και Ρούμπιο πήραν πάνω τους προσπάθειες και η Μπανταλόνα μείωσε σε 20-18 στο τέλος του δεκαλέπτου.

Το γκολ φάουλ του Νάναλι έδωσε αέρα 7 πόντων στην Βασίλισσα για το 28-21 στο 12'. Ο Πάρκερ μείωσε σε 28-27 στα μέσα του δεύτερου δεκαλέπτου, όμως ο Νάναλι απάντησε άμεσα. Ο Πάρκερ έκανε το 32-34 φτάνοντας στους 13 πόντους. Ρούμπιο και Πάρκερ είχαν τους 25 από τους 40 των Ισπανών μέχρι το 18', δημιουργώντας θέματα στην Ένωση.

Ο Ρούμπιο σκόραρε για το 39-46 και έφτασε τους 15 πόντους. Ο Μπράουν έκανε το 47-53, δύο λεπτά πριν το τέλος της περιόδου με το πρώτο τρίποντο του στο ματς. Ο Μπράουν με φοβερό κάρφωμα έγραψε το 50-55 στο τέλος της τρίτης περιόδου.

Ο Μπράουν ανέβασε την απόδοση του στο δευτερο ημίχρονο και μειωσε σε 54-57 φτάνοντας τους 9 πόντους, 8 λεπτά πριν το τέλος του ματς. Ο Πάρκερ έγραψε το 57-63, πηγαίνοντας στους 20 πόντους. Ο Μπράουν σκόραρε για το 61-65 στο 37'. Ο Κατσίβελης ισοφάρισε σε 65-65 στο 38'. Ο Μπάρτλεϊ με τριποντάρα έκανε το 68-67. Το μεγάλο καλάθι του Κατσίβελη και οι βολές του Νάναλι χάρισα στην ΑΕΚ μια σπουδαία πρόκριση.

Τα δεκάλεπτα: 20-18, 34-40, 50-55, 72-67

MVP: Ο Μπάρτλεϊ με 16 πόντους, ο Γκρέι με 15 και 8 ριμπάουντ και ο Μπράουν με 11 και 7 ριμπάουντ, αλλά και ο clutch Κατσίβελης.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Πάρκερ με 22 πόντους και 7 ριμπάουντ δεν έφτασε.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Οι χαμένες βολές της ΑΕΚ που δεν στοίχισαν.

AEK BC # PLAYER MIN PTS 2P 3P FT FG% OR DR TR AS TO ST BL PF +/- IDX STARTERS 24 F. BARTLEY * 33:23 16 4/5 2/6 2/4 54.5% 0 2 2 3 1 3 0 2 9 16 0 R. GRAY * 29:38 15 4/10 1/2 4/8 41.6% 4 4 8 2 1 1 0 2 5 14 33 V. CHARALAMPOPOULOS * 25:47 5 1/2 1/4 0/2 33.3% 0 3 3 1 0 0 0 2 -4 3 7 D. FLIONIS * 24:27 5 1/2 1/2 0/0 50.0% 0 2 2 2 1 1 0 2 6 7 8 K. FEAZELL * 15:40 1 0/2 0/0 1/2 0.0% 2 4 6 2 0 0 1 1 7 7 BENCH 2 G. BROWN III 21:11 11 4/6 1/3 0/1 55.5% 0 7 7 0 1 0 1 1 10 13 21 J. NUNNALLY 26:24 10 2/2 1/6 3/3 37.5% 0 4 4 4 0 0 0 0 -1 13 4 D. KATSIVELIS 15:05 7 2/3 1/2 0/0 60.0% 0 2 2 2 0 1 0 3 6 10 9 L. LEKAVICIUS 06:11 2 1/1 0/1 0/0 50.0% 0 1 1 0 0 0 0 2 -12 2 1 G. SKORDILIS 02:14 0 0/1 0/0 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 -1 TEAM TOTALS 72 19/34 8/26 10/20 45% 9 30 39 16 6 6 2 17 - 85