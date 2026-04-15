Σε μια ματσάρα στη SUNEL Arena, η εκπληκτική και ατσάλινη ΑΕΚ επικράτησε της Μπανταλόνα με 72-67 και πάει στο Final Four για την 4η ευρωκούπα της ιστοριας της. Τεράστια πρόκριση για τη Βασίλισσα των ανατροπών! Αλύγιστη η ομάδα του Σάκοτα.
Ο Μπάρτλεϊ είχε 16 πόντους, ο Γκρέι μέτρησε 15 με 8 ριμπάουντ, ενω 11 μέτρησε ο Μπράουν.. Από την πλευρά των Ισπανών ο Ρούμπιο είχε 17 ποντους με 8 ασίστ, ο Πάρκερ 22 με 7 ριμπάουντ και ο Χαντ είχε 12.
Ο κόσμος της Ένωσης δημιούργησε εκπληκτική ατμόσφαιρα στην αναμέτρηση, μετατρέποντας σε ηφαίστειο το γήπεδο. Στο ματς βρέθηκαν οι Γκραντ-Χουάντσο, ο Γουόρντ, αλλά και ο Ριμπάλτα. Απο΄θέωση για Σάκοτα!
ΑΕΚ - Μπανταλόνα: Το ματς
🦅💥 Πετάχτηκαν τα χαρτάκια στην Sunel Arena πριν το τζάμπολ #aekbc pic.twitter.com/Z5XkmgRlmY— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) April 15, 2026
Η ΑΕΚ μπήκε στο ματς με φτερά στα πόδια λόγω της εντυπωσιακής ατμόσφαιρας και ο Γκρέι με τον Μπάρτλεϊ έγραψαν το 6-2 στα πρώτα λεπτά. Η Μπανταλόνα έπαιζε πολύ physical όπως στο Game 2. To τρίποντο του Χαραλαμπόπουλου έκανε το 15-6 και ανάγκασε την Μπανταλόνα να καλέσει timeout. Πάρκερ και Ρούμπιο πήραν πάνω τους προσπάθειες και η Μπανταλόνα μείωσε σε 20-18 στο τέλος του δεκαλέπτου.
Το γκολ φάουλ του Νάναλι έδωσε αέρα 7 πόντων στην Βασίλισσα για το 28-21 στο 12'. Ο Πάρκερ μείωσε σε 28-27 στα μέσα του δεύτερου δεκαλέπτου, όμως ο Νάναλι απάντησε άμεσα. Ο Πάρκερ έκανε το 32-34 φτάνοντας στους 13 πόντους. Ρούμπιο και Πάρκερ είχαν τους 25 από τους 40 των Ισπανών μέχρι το 18', δημιουργώντας θέματα στην Ένωση.
GREG BROWN IS BRINGING THE HOUSE DOWN ❤️🔥💥#BasketballCL | @aekbcgr pic.twitter.com/XQ5as77vJh— Basketball Champions League (@BasketballCL) April 15, 2026
Ο Ρούμπιο σκόραρε για το 39-46 και έφτασε τους 15 πόντους. Ο Μπράουν έκανε το 47-53, δύο λεπτά πριν το τέλος της περιόδου με το πρώτο τρίποντο του στο ματς. Ο Μπράουν με φοβερό κάρφωμα έγραψε το 50-55 στο τέλος της τρίτης περιόδου.
Ο Μπράουν ανέβασε την απόδοση του στο δευτερο ημίχρονο και μειωσε σε 54-57 φτάνοντας τους 9 πόντους, 8 λεπτά πριν το τέλος του ματς. Ο Πάρκερ έγραψε το 57-63, πηγαίνοντας στους 20 πόντους. Ο Μπράουν σκόραρε για το 61-65 στο 37'. Ο Κατσίβελης ισοφάρισε σε 65-65 στο 38'. Ο Μπάρτλεϊ με τριποντάρα έκανε το 68-67. Το μεγάλο καλάθι του Κατσίβελη και οι βολές του Νάναλι χάρισα στην ΑΕΚ μια σπουδαία πρόκριση.
Τα δεκάλεπτα: 20-18, 34-40, 50-55, 72-67
MVP: Ο Μπάρτλεϊ με 16 πόντους, ο Γκρέι με 15 και 8 ριμπάουντ και ο Μπράουν με 11 και 7 ριμπάουντ, αλλά και ο clutch Κατσίβελης.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Πάρκερ με 22 πόντους και 7 ριμπάουντ δεν έφτασε.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Οι χαμένες βολές της ΑΕΚ που δεν στοίχισαν.
|AEK BC
|# PLAYER
|MIN
|PTS
|2P
|3P
|FT
|FG%
|OR
|DR
|TR
|AS
|TO
|ST
|BL
|PF
|+/-
|IDX
|STARTERS
|24 F. BARTLEY *
|33:23
|16
|4/5
|2/6
|2/4
|54.5%
|0
|2
|2
|3
|1
|3
|0
|2
|9
|16
|0 R. GRAY *
|29:38
|15
|4/10
|1/2
|4/8
|41.6%
|4
|4
|8
|2
|1
|1
|0
|2
|5
|14
|33 V. CHARALAMPOPOULOS *
|25:47
|5
|1/2
|1/4
|0/2
|33.3%
|0
|3
|3
|1
|0
|0
|0
|2
|-4
|3
|7 D. FLIONIS *
|24:27
|5
|1/2
|1/2
|0/0
|50.0%
|0
|2
|2
|2
|1
|1
|0
|2
|6
|7
|8 K. FEAZELL *
|15:40
|1
|0/2
|0/0
|1/2
|0.0%
|2
|4
|6
|2
|0
|0
|1
|1
|7
|7
|BENCH
|2 G. BROWN III
|21:11
|11
|4/6
|1/3
|0/1
|55.5%
|0
|7
|7
|0
|1
|0
|1
|1
|10
|13
|21 J. NUNNALLY
|26:24
|10
|2/2
|1/6
|3/3
|37.5%
|0
|4
|4
|4
|0
|0
|0
|0
|-1
|13
|4 D. KATSIVELIS
|15:05
|7
|2/3
|1/2
|0/0
|60.0%
|0
|2
|2
|2
|0
|1
|0
|3
|6
|10
|9 L. LEKAVICIUS
|06:11
|2
|1/1
|0/1
|0/0
|50.0%
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|2
|-12
|2
|1 G. SKORDILIS
|02:14
|0
|0/1
|0/0
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|-1
|-1
|TEAM TOTALS
|72
|19/34
|8/26
|10/20
|45%
|9
|30
|39
|16
|6
|6
|2
|17
|-
|85
|ASISA JOVENTUT
|STARTERS
|11 J. PARKER *
|31:03
|22
|6/7
|2/7
|4/4
|57.1%
|2
|5
|7
|0
|0
|0
|0
|2
|-5
|23
|9 R. RUBIO *
|25:07
|17
|4/7
|1/3
|6/7
|50.0%
|1
|3
|4
|6
|4
|0
|0
|2
|10
|17
|24 C. HUNT *
|25:32
|12
|3/5
|2/6
|0/0
|45.4%
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|3
|-20
|9
|1 Y. KRAAG *
|20:47
|2
|1/3
|0/2
|0/0
|20.0%
|2
|3
|5
|1
|0
|1
|1
|1
|4
|6
|21 M. ALLEN *
|06:39
|0
|0/1
|0/1
|0/0
|0.0%
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|3
|-1
|-1
|BENCH
|35 S. BIRGANDER
|16:36
|6
|3/6
|0/0
|0/0
|50.0%
|1
|6
|7
|0
|0
|0
|2
|1
|8
|12
|12 L. HAKANSON
|16:27
|4
|0/1
|1/4
|1/1
|20.0%
|0
|1
|1
|1
|0
|0
|0
|3
|-8
|2
|88 A. HANGA
|28:01
|2
|0/2
|0/5
|2/2
|0.0%
|0
|5
|5
|5
|2
|0
|1
|1
|-3
|4
|23 M. RUZIC
|16:37
|2
|1/2
|0/1
|0/1
|33.3%
|0
|0
|0
|1
|1
|1
|0
|2
|-12
|0
|0 H. DRELL
|09:08
|0
|0/1
|0/0
|0/0
|0.0%
|1
|2
|3
|1
|0
|0
|0
|2
|2
|3
|16 G. VIVES
|04:03
|0
|0/0
|0/0
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|1
|TEAM TOTALS
|67
|18/35
|6/29
|13/15
|37.5%
|10
|26
|36
|17
|7
|3
|4
|21
|-
|80
