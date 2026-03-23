Το παζλ του Final Four του Basketball Champions League συμπληρώθηκε, με την Τενερίφη να «σφραγίζει» το τελευταίο εισιτήριο και να διαμορφώνει την τελική τετράδα της διοργάνωσης.

Η ισπανική ομάδα επιβεβαίωσε την ανωτερότητά της απέναντι στη Γαλατάσαραϊ, επικρατώντας εμφατικά με 99-59 στο τρίτο και καθοριστικό παιχνίδι της σειράς, εξασφαλίζοντας έτσι την παρουσία της στην τελική φάση. Εκεί, θα τεθεί αντιμέτωπη με τη Ρίτας σε έναν από τους δύο ημιτελικούς.

Στην άλλη πλευρά του bracket, η ΑΕΚ έκανε το καθήκον της μπροστά στο κοινό της. Με τη SUNEL Arena κατάμεστη και τον κόσμο να λειτουργεί ως έκτος παίκτης, η «Ένωση» πήρε τη μεγάλη πρόκριση και θα διεκδικήσει την επιστροφή της στην κορυφή του BCL. Αντίπαλός της στον ημιτελικό θα είναι η Ουνικάχα Μάλαγα.

Το Final Four θα διεξαχθεί στη Μπανταλόνα από τις 7 έως τις 9 Μαΐου, με τους ημιτελικούς να ανοίγουν την αυλαία στις 7/5. Υπενθυμίζεται πως η περσινή διοργάνωση είχε φιλοξενηθεί στην έδρα της ΑΕΚ, στη SUNEL Arena, κάτι που δίνει ακόμα μεγαλύτερη σημασία στη φετινή της παρουσία στην τελική τετράδα.