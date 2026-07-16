ΑΕΚ: Θα καταθέσει πρόταση στο επόμενο ΔΣ του ΕΣΑΚΕ για αύξηση των ξένων

ΑΕΚ: Θα καταθέσει πρόταση στο επόμενο ΔΣ του ΕΣΑΚΕ για αύξηση των ξένων

ΑΕΚ: Θα καταθέσει πρόταση στο επόμενο ΔΣ του ΕΣΑΚΕ για αύξηση των ξένων

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Η ΑΕΚ έκανε γνωστό στο προεδρείο του ΔΣ του ΕΣΑΚΕ πως στην επόμενη συνάντηση θα κάνει πρόταση για να αυξηθούν οι ξένοι στο ελληνικό πρωτάθλημα από έξι σε επτά.

Στο ΔΣ του ΕΣΑΚΕ, η ΑΕΚ ενημέρωσε το προεδρείο πως στην επόμενη συνάντηση θα καταθέσει πρόταση για την αύξηση των ξένων στη Stoiximan GBL.

Συγκεκριμένα η «Ένωση», έκανε γνωστή την απόφασή της, πως θα βάλει στο «τραπέζι» την επιθυμία της να ισχύσει ο κανονισμός, στο να αυξηθούν οι ξένοι στο ελληνικό πρωτάθλημα από έξι να γίνουν επτά.

Μάλιστα η ΑΕΚ θέλει να ισχύσει ο κανονισμός από τη νέα αγωνιστική σεζόν 2026-27, ωστόσο δύσκολα θα περάσει το αίτημά της. Ενδιαφέρον θα υπάρξει και για τη στάση που θα κρατήσουν και οι υπόλοιπες ομάδες για την πρωτοβουλία της, καθώς και οι Έλληνες παίκτες.

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Όπως και να' χει φαίνεται πως αργά ή γρήγορα η αύξηση των ξένων θα τεθεί σε εφαρμογή, όμως άγνωστο παραμένει το πότε.

 

@Photo credits: INTIME
     

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