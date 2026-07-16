ΑΕΚ: Θα καταθέσει πρόταση στο επόμενο ΔΣ του ΕΣΑΚΕ για αύξηση των ξένων
Στο ΔΣ του ΕΣΑΚΕ, η ΑΕΚ ενημέρωσε το προεδρείο πως στην επόμενη συνάντηση θα καταθέσει πρόταση για την αύξηση των ξένων στη Stoiximan GBL.
Συγκεκριμένα η «Ένωση», έκανε γνωστή την απόφασή της, πως θα βάλει στο «τραπέζι» την επιθυμία της να ισχύσει ο κανονισμός, στο να αυξηθούν οι ξένοι στο ελληνικό πρωτάθλημα από έξι να γίνουν επτά.
Μάλιστα η ΑΕΚ θέλει να ισχύσει ο κανονισμός από τη νέα αγωνιστική σεζόν 2026-27, ωστόσο δύσκολα θα περάσει το αίτημά της. Ενδιαφέρον θα υπάρξει και για τη στάση που θα κρατήσουν και οι υπόλοιπες ομάδες για την πρωτοβουλία της, καθώς και οι Έλληνες παίκτες.
Δείτε ΕπίσηςΠρομηθέας: Τι σημαίνει η ανάκληση του πιστοποιητικού σύμφωνα με τους κανονισμούς του ΕΣΑΚΕ
Όπως και να' χει φαίνεται πως αργά ή γρήγορα η αύξηση των ξένων θα τεθεί σε εφαρμογή, όμως άγνωστο παραμένει το πότε.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.