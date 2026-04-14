Η ΚΑΕ ΑΕΚ έκανε κάλεσμα στους οπαδούς της ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης κόντρα στην Μπανταλόνα για το game 3 των play-offs του BCL.

Η ΑΕΚ φιλοξενεί την Μπανταλόνα (15/04, 19:30) στη SUNEL Arena, για το Game 3 των play-offs του BCL με την «Ένωση» να κάνει κάλεσμα στους οπαδούς της ενόψει της αναμέτρησης.

Συγκεκριμένα μέσω ανακοίνωσης η ΚΑΕ ενημέρωσε για τα ελάχιστα εισιτήρια που απομένουν, ενώ τόνισε στους φίλους της ΑΕΚ να προσέλθουν νωρίτερα στο γήπεδο για τον κρίσιμο αγώνα με τους Ισπανούς.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΑΕΚ:

«H πιο μεγάλη ώρα της εφετινής περιόδου πλησιάζει.

Η αυριανή αναμέτρηση της SUNEL Arena, η 3η της σειράς των playoffs του BCL, ανάμεσα στη «Βασίλισσα» και τη Μπανταλόνα, θα είναι μια ΓΙΟΡΤΗ!

Το γήπεδό μας έχει γίνει ακόμη ομορφότερο, αφού και άλλες ευχάριστες «πινελιές» προστίθενται στον ήδη ανανεωμένο «καμβά» της SUNEL Arena, που θα κάνει ακόμη πιο απολαυστική τη βραδιά για όποιον θα έρθει να στηρίξει τη «Βασίλισσα».

Παρακαλούνται οι οπαδοί μας να σπεύσουν νωρίτερα στις εγκαταστάσεις -οι πύλες των οποίων θ’ ανοίξουν στις 17:30- προκειμένου ν’ αποφύγουν το συνωστισμό και για να είναι άπαντες παρόντες στο τζάμπολ της αναμέτρησης, αλλά και για να ζήσουν τις εκπλήξεις.

Αυτονόητο είναι, ότι έχουν προβλεφθεί αυξημένα μέτρα ασφαλείας.

Η φωνή μας, η δύναμή μας.

Μόνο αυτήν αξιοποιούμε πριν και στη διάρκεια της αναμέτρησης για να δώσουμε έξτρα ώθηση στους παίκτες μας, και στον Κόουτς της καρδιάς μας Ντράγκαν Σάκοτα, ώστε να φτάσουμε στον επιθυμητό στόχο.

Προστατεύουμε το «Σπίτι» μας!

Η ηλεκτρονική διάθεση εισιτηρίων συνεχίζεται.

Έχουν απομείνει ελάχιστα (διαθέσιμα/απούλητα) εισιτήρια, συνεπώς όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γιορτή θα πρέπει να σπεύσουν άμεσα!

Υπενθυμίζουμε, ότι εκδοτήρια ανοικτά δεν θα υπάρχουν την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα.

– Η αγορά των εισιτηρίων γίνεται με χρέωση όλων των καρτών Visa και Mastercard (προπληρωμένες, χρεωστικές, πιστωτικές).

Τιμές εισιτηρίων: Από 20 ευρώ.

Για τη διαδικτυακή αγορά εισιτηρίων πατήστε ΕΔΩ»