Τέλος καλό, όλα καλά με τον πίνακα που είχε πρόβλημα στο γήπεδο της Μπανταλόνα και έφερε διακοπή στο ματς με τη Μάλαγα.

Mετράμε αντίστροφα για τα ημιτελικά του Basketball Champions League, με το «Pavelló Olímpic de Badalona» να ανοίγει τις πόρτες του για να υποδεχθεί τις 4 ομάδες που θα διεκδικήσουν το τρόπαιο, μεταξύ αυτών και η ΑΕΚ.

Η Μπανταλόνα είχε υποδεχθεί τους Ανδαλουσιάνους στο τελευταίο ματς των τελευταίων πριν το Final Four, όμως το ματς δεν ολοκληρώθηκε ποτέ και αναβλήθηκε.

Ένα πρόβλημα στον φωτεινό πίνακα του γηπέδου που θα διεξαχθεί το Final Four του BCL, δεν άφησε να γίνει το δεύτερο ημίχρονο.

Φυσικά το πρόβλημα αποκαταστάθηκε ενόψει των μεγάλων αγώνων στο Final Four.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως υπήρξε δυσλειτουργία του συστήματος, αλλά η Μπανταλόνα δεν έλαβε καμία κύρωση από την ACB, οπότε φαίνεται ότι δεν προκειται για κάτι σημαντικό και θα είναι όλα έτοιμα για το Final Four.

Σε συζητήσεις με ανθρώπους που δουλεύουν για τη διοργάνωση, μας έλεγαν πως ενημερώθηκαν πως δουλεύει μια χαρά όπως και όλες και οι παρεμβάσεις που έχουν γίνει εντός του σταδίου.