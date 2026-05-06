Final Four ΒCL: Το γήπεδο που μάγεψε η Dream Team του Τζόρνταν και θα παίξει η ΑΕΚ
Αποστολή στη Μπανταλόνα: Νίκος Καρφής, Θοδωρής Σανιδάς
Το Final Four του Basketball Champions League, βρίσκεται προ των πυλών, με το «Pavelló Olímpic de Badalona» να ανοίγει τις πόρτες του για να φιλοξενήσει την τελική φάση της διοργάνωσης.
Το Gazzetta βρέθηκε στο εμβληματικό γήπεδο που θα φιλοξενήσει τη διοργάνωση και σας παρουσιάζει πλάνα και εικόνες.
Η Dream Team του 92'
Φυσικά στο γήπεδο της Μπανταλόνα είχαν διεξαχθεί οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 1992, το άθλημα του μπάσκετ. Και όταν λέμε Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελώνης μας έρχεται στο μυαλό η κορυφαία ομάδα που πάτησε ποτέ παρκέ.
Η Team USA ή μάλλον καλύτερα η Dream Team των Τζόρνταν, Πίπεν, Μπάρκλεϊ, Γιούιν, Μαλόουν, Μπερντ και Μάτζικ Τζόνσον. Μια αρμάδα που τα διέλυσε όλα στα διάβα της και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο.
Χάρισε στο κοινό μπασκετικές παραστάσεις που δεν θα ξεχαστούν ποτέ. Ένα γήπεδο που δεσπόζουν οι φανέλες τεράστιων παικτών όπως ο Βιγιακάμπα
Εικόνα από τον εξωτερικό χώρο και το εσωτερικό του Pavelló Olímpic de Badalona, όπου θα αγωνιστεί η @aekbcgr για το Final Four του BCL.— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) May 6, 2026
Αποστολή στη Μπανταλόνα: Νίκος Καρφής, Θοδωρής Σανιδάς
