Το Final Four του Basketball Champions League, βρίσκεται προ των πυλών, με το «Pavelló Olímpic de Badalona» να ανοίγει τις πόρτες του για να φιλοξενήσει τα ημιτελικά στις 7 Μάη.

Η ΑΕΚ κοντράρεται με τη Μάλαγα την Πέμπτη στις 22:00 και θέλει να πάρει εκδίκηση για την περσινή ήττα.

Η Βασίλισσα έκανε την προπόνηση της το βράδυ της Τετάρτης και το Gazzetta ήταν εκεί. Κανονικά συμμετείχε ο Τζέιμς Νάναλι που υπολογίζεται για το μεγάλο ματς.

Αποστολή στη Μπανταλόνα: Νίκος Καρφής, Θοδωρής Σανιδάς May 6, 2026