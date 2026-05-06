Final Four BCL: Ρούντι, Πέδρο Μαρτίνεθ, Μάρκοβιτς και Μίντλετον κλέβουν την παράσταση στην... αίθουσα τύπου

Αρκετοί «αστέρες» του ευρωπαϊκού μπάσκετ κλέβουν την παράσταση στην αίθουσα τύπου του γηπέδου της Μπανταλόνα.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΜΠΑΝΤΑΛΟΝΑ: Νίκος Καρφής, Θοδωρής Σανιδάς

Το Final Four του Basketball Champions League, βρίσκεται προ των πυλών, με το «Pavelló Olímpic de Badalona» να ανοίγει τις πόρτες του για να φιλοξενήσει την τελική φάση της διοργάνωσης.

Μάλιστα στην αίθουσα Τύπου του γηπέδου της Μπανταλόνα, υπάρχουν σε κορνίζα αρκετοί «αστέρες» του αθλήματος που έχουν περάσει από τον σύλλογο και δίνουν μια ξεχωριστή «νότα» στον χώρο, ενώ είναι και γνώριμοι στο ελληνικό κοινό.

Συγκεκριμένα μεταξύ άλλων βρίσκονται, οι Λόνι Μπάξτερ, Πέδρο Μαρτίνεθ, Ρούντι Μαρτίνεθ, Νέναντ Μάρκοβιτς και Ντάριλ Μίντλετον.

Ο Μπάξτερ φόρεσε τη φανέλα της Μπανταλόνα τη σεζόν 2007-08, ενώ ο ο τεχνικός της Βαλένθια, έχει κάνει στο παρελθόν πέρασμα από την ισπανική ομάδα ως βοηθός το 1989-90 και ως πρώτος τη χρονιά 1994-95. Ένας από τους ανθρώπους που έχει... πληγώσει πολύ τις ελληνικές ομάδες, ο Ρούντι Φερνάντεθ είναι και αυτός στα κάδρα, αφού είχε παίξει την περίοδο 2002-2008.

Ο προπονητής του Πανιωνίου, Νέναντ Μάρκοβιτς, είναι ακόμα ένα πρόσωπο που ξεχωρίζει στον χώρο, καθώς όταν έπαιζε φόρεσε τη φανέλα της Μπανταλόνα το 1994. Τέλος, ο Ντάριλ Μίντλετον έπαιξε στην Μπανταλόνα το 1998, ενώ είναι γνωστός και από το πέρασμά του από τον Παναθηναϊκό.