Ο κόσμος της ΑΕΚ ζει και αναπνέει για το ματς της Τετάρτης 15 Απρίλη με Μπανταλόνα (19:30) και ήδη τα εισιτήρια στις κεντρικές θύρες της SUNEL Arena έχουν κάνει φτερά.

Η ΑΕΚ ηττήθηκε από τη Μπανταλόνα στο Game 2, με τους ανθρώπους της Ένωσης πάντως να είναι έξαλλοι με το fair play που δεν τηρήθηκε σε θέματα φιλοξενίας αλλά και στις φανέλες. Πλέον η σειρά μεταφέρεται στη SUNEL Arena, εκεί όπου την Τετάρτη 15 Απρίλη στις 19:30 θα γίνει το τζάμπολ του ματς που θα κρίνει την πρόκριση στο Final Four του BCL.

Η Βασίλισσα από το βράδυ της Τρίτης έθεσε σε κυκλοφορία τα εισιτήρια και ο κόσμος της ανταποκρίνεται στο κάλεσμα. Οι φίλοι της ΑΕΚ δεν θέλουν να χάσουν το σημαντικότερο ματς της σεζόν και έτσι έχουν ήδη εξαντληθεί τα εισιτήρια στις κεντρικές θύρες. Φεύγουν σιγά-σιγά και εισιτήρια από το απέναντι πέταλο των οργανωμένων.

Αυτή τη στιγμή εισιτήρια υπάρχουν μόνο στα πάνω διαζώματα του γηπέδο και κάποια στο ένα πέταλο, με τον κόσμο να ετοιμάζεται να τα εξαντλήσει το επόμενο διάστημα. Στόχος της Ένωσης είναι να υπάρξει sold out και να μετατραπεί η SUNEL Arena πάλι σε... ηφαίστειο όπως είχε γίνει στο Game 3 πέρυσι κόντρα στη Ναντέρ, με την Ένωση να παίρνει την πρόκριση μετά από εντυπωσιακή εμφάνιση μέσα σε αποθέωση.



