Ο ΡαϊΚουάν Γκρέι αναδείχθηκε μέλος της καλύτερης πεντάδας της εβδομάδας στο Basketball Champions League.

Οι διακρίσεις συνεχίζονται για τον ΡαϊΚουάν Γκρέι, καθώς συμπεριλήφθηκε στην καλύτερη πεντάδα της εβδομάδας του Basketball Champions League.

Συγκεκριμένα ο Αμερικανός παίκτης της ΑΕΚ έπειτα από την εμφάνισή του και το τρομερό double-double που πέτυχε κόντρα στην Τόφας για τη φάση των «16», αναδείχθηκε στους κορυφαίους πέντε της αγωνιστικής.

Στη νίκη της Ένωσης επί της τουρκικής ομάδας γέμισε τη στατιστική, έχοντας 13 πόντους (4/9 δίποντα, 5/6 βολές), 15 ριμπάουντ και 4 ασίστ και... οδήγησε τους «κιτρινόμαυρους» προς την 5η νίκη τους.

Στην ίδια πεντάδα προστέθηκαν οι Άντε Τόμιτς,Τζον Μικς, Μαρσελίνιο Χουέρτας, και Σιμόνας Λουκόσιους

Πλέον η ΑΕΚ έχει μπροστά της την αναμέτρηση κόντρα στην Άλμπα (18/03, 20:00) στο Βερολίνο που καλείται να διαχειριστεί τη διαφορά των οκτώ πόντων που είχε επικρατήσει από το πρώτο παιχνίδι (88-80), προκειμένου να «σφραγίσει» την... πρωτιά στον όμιλό της.

Την τρέχουσα αγωνιστική σεζόν στο BCL έχει μέσο όσο, 13 πόντους, 6.2 ριμπάουντ, 3.8 ασίστ ανά αγώνα, την ώρα που στο ελληνικό πρωτάθλημα σε μετράει 13.2 πόντους, 7 ριμπάουντ και 2.7 ασίστ ανά αγώνα σε 18 αναμετρήσεις.