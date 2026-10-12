Οι φίλοι της ΑΕΚ θα μπορούν να προμηθεύονται τα εισιτήρια για την αναμέτρηση με την Μύκονο για την 3η αγωνιστική της GBL.

Μετά την βαριά ήττα στο «Αλεξάνδρειο», η ΑΕΚ θέλει να κάνει... restart καθώς υποδέχεται το Σάββατο (17/10) την Μύκονο για την 3η αγωνιστική της GBL.

Όπως ανακοίνωσε η «κιτρινόμαυρη» ΚΑΕ, οι φίλοι της ομάδας θα μπορούν να προμηθεύονται ήδη τα εισιτήρια γι' αυτό το παιχνίδι.

H ανακοίνωση της ΑΕΚ

«Η ΑΕΚ BC ανακοινώνει, ότι ξεκίνησε η ηλεκτρονική διάθεση εισιτηρίων για την αναμέτρηση της Ομάδας μας με αντίπαλο τη Μύκονο.

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στη SUNEL Arena, το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 15:00, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της GBL για την περίοδο 2026-2027.

Εκδοτήρια ανοικτά δεν θα υπάρχουν την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα.

– Η αγορά των εισιτηρίων γίνεται με χρέωση όλων των καρτών Visa και Mastercard (προπληρωμένες, χρεωστικές, πιστωτικές).

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: Από 10 ευρώ.

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