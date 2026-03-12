Μπράουν στο Gazzetta: «Τρελάθηκα με το ποδοσφαιρικό γήπεδο της ΑΕΚ, ο Σάκοτα... ξέρει»

Ο Γκρεγκ Μπράουν μίλησε στο Gazzetta μετά τη νίκη επί της Τόφας και στάθηκε στην εμπειρία που είχε από την Allwyn Arena, ξεχώρισε το επιθετικό ταλέντο της ΑΕΚ και αποθέωσε τον Σάκοτα.

Ασταμάτητη είναι η ΑΕΚ και στη φάση των 16 του BCL. Η Βασίλισσα... εκτέλεσε την Τόφας με 96-88 και έτσι πήγε στο 5-0. Πλέον την επόμενη εβδομάδα θα πάει στο Βερολίνο για να προστατεύσει το +8 του πρώτου ματς με την Άλμπα και να πάρει την πρωτιά.

Ο Γκρεγκ Μπράουν είναι ένας από τους πρωταγωνιστές της Ένωσης το τελευταίο διάστημα και έχει συνθέσει τους... Fantastic Four μαζί με Μπάρτλεϊ, Γκρέι και Νάναλι.

Σπουδαία δουλειά έκανε και απέναντι στην Τόφας, προσφέροντας λύσεις σε άμυνα και επίθεση, ενώ ανεβάζει όλη την ομάδα με την ενέργεια που βγάζει στο παρκέ. Είχε 13 πόντους με 6/12 σουτ, 6 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο στα 23 λεπτά που έμεινε στο παρκέ. Μάλιστα πριν λίγες μέρες έζησε ατμόσφαιρα Allwyn Arena αφού είδε από κοντά το ματς της ποδοσφαρικής ΑΕΚ με την ΑΕΛ.

Ο φοβερός dunker της Ένωσης μίλησε στο Gazzetta και έδειξε την... τρέλα του για το ποδοσφαρικό γήπεδο της ΑΕΚ, στάθηκε στην επιθετική ποιότητα της ομάδας του και τους διαφορετικούς πρωταγωνιστές, ενώ έβγαλε το καπέλο στον Σάκοτα. Δεν παρέλειψε να αναφερθεί στους 83 πόντους του Αντεμπάγιο στο ΝΒΑ και έθεσε το δικό του όριο.

Για την ατμόσφαιρα στη SUNEL ARENA και το πόσο βοήθησε: «Ήταν ένα δύσκολο ματς, μια σκληρή μάχη. Απόλαυσα την ατμόσφαιρα που δημιούθργησε ο κόσμος. Ήταν διασκεδαστικό να παίζω σε αυτό το γήπεδο με αυτόν τον κόσμο».

Για την επίσκεψη του στην Allwyn Arena για το ματς της ποδοσφαρικής ΑΕΚ με την ΑΕΛ και το πως έζησε τις στιγμές: «Τρελάθηκα με το ποδοσφαιρικό γήπεδο της ΑΕΚ. Ήταν τρελό, απίστευτο. Ήταν παρόμοιο με το αποψινό. Αλλά το να βρίσκεσαι στο ποδοσφαιρικό γήπεδο της ΑΕΚ ήταν το... κάτι άλλο. Απόλαυστικό»

Για το 5-0 της ΑΕΚ στη φάση των 16, το ματς με την Άλμπα και τον στόχο της ομάδας: «Έχουμε ένα κρίσιμο ματς μπροστά μας με την Άλμπα. Ο στόχος μας είναι να κερδίζουμε, να πάρουμε το τρόπαιο. Αλλά ο μικρός μας στόχος είναι να κάνουμε ένα βήμα τη φορά και να είμαστε ενωμένοι. Να συνεχίσουμε με νίκες και να πάμε πολύ μακριά στη διοργάνωση. Να παίρνουμε τα ματς.»

«Πραγματικά δεν ξέρεις ποιος θα κάνει το μεγάλο ματς»

Για την ικανότητα της Ένωσης στον επιθετικό τομέα: «Έχουμε ταλέντο στην επίθεση. Έχουμε τον Μπάρτλεϊ, τον Γκρέι, τον Νάναλι, τον Φίζελ, εμένα. Πολλούς παίκτες που έρχονται από τον πάγκο και βοηθούν. Έχουμε πολλά... κομμάτια. Πραγματικά δεν ξέρεις ποιος θα κάνει το μεγάλο ματς. Μπορεί να το κάνει ο Γκρέι και να βάλει 30, ο Μπάρτλεϊ επίσης μπορεί να βάλει 30 που σήμερα είχε 22, ο Νάναλι και αυτός μπορεί να βάλει 30άρα. Εγώ μπορεί να έχω 20 πόντους με double double. Όλοι μπορούν να κάνουν το... κομμάτι τους και να έχουν σπουδαία βραδιά. Να γίνουν επικίνδυνοι»

Για το αν ο Σάκοτα είναι ένας... μάγος που ενώνει τα κομμάτια: «Ο κόουτς Σάκοτα κάνει εκπληκτική δουλειά στην ΑΕΚ. Πάντα είναι σαν να μου λέει "ξέρω τι κάνω, είμαι προπονητής για πολλά χρόνια εδώ. Εμπιστεύσου με Γκρεγκ". Ο Σάκοτα... ξέρει».

Για τους 83 πόντους του Αντεμπάγιο και το που μπορεί να φτάσει εκείνος στην ΑΕΚ στο σκοράρισμα: «Ήταν τρελό αυτό που έγινε με τον Αντεμπάγιο. Απίθανο αυτό που έκανε ο Μπαμ. 83 πόντοι, εκπληκτικός. Μακάρι να φτάσω τους 30 με την ΑΕΚ σε κάποιο ματς, αλλά δεν είναι αυτή η μεγάλη μου ανησυχία. Στόχος μου είναι να νικάω σε κάθε ματς. Θα ήταν ωραίο να έχω 30-35 πόντους, θα μου άρεσε. Είμαι ικανός για αυτό, αλλά κοιτάζω την ομάδα».

Για τα καρφώματα του και το πως επικοινωνεί με τον κόσμο μετά από αυτά: «Μου αρέσει να καρφώνω. Απολαμβάνω όταν το κάνω εδώ γιατί ο κόσμος της ΑΕΚ μου δίνει δύναμη και με ανεβάζει. Με κάνει να μην σταματώ ποτέ και να βγάζει επιθετικότητα στα ματς».