Σάκοτα: «Θα θέλαμε μια μέρα να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί με τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό»

Στον κόσμο της ΑΕΚ αλλά και στην αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό, στάθηκε στις δηλώσεις του ο Ντράγκαν Σάκοτα, αμέσως μετά τη νίκη επί της Τόφας.

Η ΑΕΚ επικράτησε της Τόφας με 96-88, με τον Ντράγκαν Σάκοτα να αναφέρεται στις δηλώσεις του για τη νίκη της ομάδας του, αλλά και για τον κόσμο της Ένωσης.

Ο πολύπειρος τεχνικός μίλησε και για την ερχόμενη αναμέτρηση κόντρα στον Παναθηναϊκό (15/03, 16:00), ενώ τόνισε πως θα ήθελε μια μέρα να είναι ανταγωνιστικοί και κόντρα στους δύο... αιωνίους.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ντράγκαν Σάκοτα:

«Κάθε νίκη είναι σημαντική. Ξέρουμε ότι δεν υπάρχει μεγάλη αλλαγή, με εξαίρεση τους 8 πόντους σε περίπτωση που η Άλμπα νικήσει μετά, αλλά εμείς παλέψαμε να κερδίσουμε. Ξέραμε ότι παίζουμε με πολύ καλή ομάδα. Δεν ξέρω γιατί δεν τα πηγαίνουν καλύτερα μέσα στη σεζόν, αλλά η επιλογή των παικτών που έχουν κάνει, είναι σίγουρα υψηλού επιπέδου. Δεν είχαν άγχος. Εμείς βιαζόμασταν χωρίς λόγο. 15 λάθη είναι πολλά. 10 στο πρώτο ημίχρονο. Κάποια πράγματα έγιναν καλά όμως. Τα 24 επιθετικά ριμπάουντ και οι 23 ασίστ. Είναι πολύ δύσκολο αυτό να γίνει. Η μπάλα δεν γύρισε όπως θα θέλαμε, αλλά βρήκαμε επιθετικά ριμπάουντ και αυτός ο αριθμός, τα λέει όλα».

Για το ροτέισιον στα παιχνίδια με Παναθηναίκό και Άλμπα Βερολίνου: «Θυμάμαι μερικούς μήνες πριν, όταν παίξαμε με τον Ολυμπιακό και μετά με τη Λέβιτσε που πήγε παράταση, για να κρατήσουμε την 1η θέση και 6 μέρες μετά με τον Παναθηναϊκό. Είχαμε περιορισμένο ρόστερ. Ακόμα θυμάμαι, το πώς ήμασταν μετά με τον Παναθηναϊκό. Προσπαθούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Πρέπει να έχουμε παίκτες και ενέργεια. Είναι δύσκολο για εμάς, να παίζουμε τρία παιχνίδια την εβδομάδα. Θα θέλαμε μια μέρα να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί με τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό.

Πρέπει να σκεφτούμε την ενέργεια και το ροτέισον. Ακόμα ο Φλιώνης είναι πίσω. Ο Κατσίβελης μετά από 50 μέρες σχεδόν, ήταν εκτός δράσης. Δεν μπορούμε να μιλάμε για ενέργεια. Είμαστε ακόμα μακριά από αυτό που θα θέλαμε να δούμε. Το ματς με τον Παναθηναϊκό δεν μπορεί να είναι ο μεγαλύτερος στόχος μας. Θέλουμε να παίξουμε καλά».

Για τους παίκτες που βγαίνουν μπροστά: «Θα έλεγα ότι κάνοντας επιλογές και πέρυσι, που κάποια πράγματα ήταν πιο πολύ άγνωστα για εμάς, έχει να κάνει με το τι παίρνουμε εκείνη τη στιγμή. Πιο εύκολα διαλέγεις ταλέντο, αλλά είναι άγνωστο ο χαρακτήρας του παίκτη, ειδικά αν δεν έχει παίξει Ευρώπη. Πιστεύω πετύχαμε περισσότερους χαρακτήρες φέτος. Μας λείπουν κάποια πράγματα. Το ξέρουμε. Αλλά αυτή είναι η διαδικασία χτισίματος ομάδας. Προσπαθείς να βρεις έναν καλό παίκτη, αλλά αν έχει buy out, είσαι καταδικασμένος να τον χάσεις από την EuroLeague. Προτιμώ έναν παίκτη με λιγότερο ταλέντο, αλλά καλύτερο χαρακτήρα. Έτσι έγινε φέτος».

Για τον πλουραλισμό: «Ευχαριστημένοι είμαστε με το αποτέλεσμα και την αντίδραση στο τέλος, όταν πάντα κρίνεται το σκορ. Σε λίγο ελπίζω ότι θα είναι πιο έτοιμοι και οι υπόλοιποι. Να μοιραστεί καλύτερα ο χρόνος. Δεν θέλω παίκτες να αγωνίζονται πάνω από 30 λεπτά, ειδικά όταν έχουμε άλλο ματς μετά».

Για το ότι ο κόσμος της ΑΕΚ φωνάζει πλέον σε κάθε ματς το όνομά του: «Νιώθουμε ο ένας τον άλλον. Πιστεύω, κόσμος και ομάδα είναι μαζί. Η στήριξη είναι φοβερή. Δεν είχα κάποια ανάγκη τόσο πολύ, αλλά είναι ωραίο να ακούς την αναγνώριση ότι έχω κάνει κάτι καλό. Χρειαζόμαστε τέτοιες στιγμές. Θέλουμε τον κόσμο δίπλα μας. Πιστεύω αν παίζαμε εδώ με την Άλμπα στο τελευταίο ματς, θα είχαμε sold out».