ΑΕΚ: Πάρτι κόσμου-παικτών και «μοναδική Βασίλισσα σε όλη την Ευρώπη»

Νίκος Καρφής
Ο κόσμος της ΑΕΚ αποθέωσε παίκτες και Σάκοτα μετά τη νίκη επί της Τόφας στο κλασικό τελετουργικό στη SUNEL Arena.

Η ΑΕΚ καθάρισε την Τόφας με 96-88, έμεινε αήττητη στον όμιλο και θα πάει να παίξει... τελικό πρωτιάς στο Βερολίνο κόντρα στην Άλμπα.

Σε ένα ματς που... καθάρισαν οι Μπάρτλεϊ και Γκρέι, ο κόσμος αποθέωσε παίκτες και Σάκοτα μετά το ματς και φώναξαν «μοναδική Βασίλισσα σε όλη την Ευρώπη».

Στο κλασικό τελετουργικό οι παίκτες πήγαν στο πέταλο των οργανωμένων και αποθεώθηκαν από τον κόσμο που δημιούργησε εντυπωσιακή ατμόσφαιρα.

       

