ΑΕΚ: Πάρτι κόσμου-παικτών και «μοναδική Βασίλισσα σε όλη την Ευρώπη»
Η ΑΕΚ καθάρισε την Τόφας με 96-88, έμεινε αήττητη στον όμιλο και θα πάει να παίξει... τελικό πρωτιάς στο Βερολίνο κόντρα στην Άλμπα.
Σε ένα ματς που... καθάρισαν οι Μπάρτλεϊ και Γκρέι, ο κόσμος αποθέωσε παίκτες και Σάκοτα μετά το ματς και φώναξαν «μοναδική Βασίλισσα σε όλη την Ευρώπη».
Στο κλασικό τελετουργικό οι παίκτες πήγαν στο πέταλο των οργανωμένων και αποθεώθηκαν από τον κόσμο που δημιούργησε εντυπωσιακή ατμόσφαιρα.
🟡🦅 Αποθέωση για τους παίκτες της ΑΕΚ από τον κόσμο μετά την νίκη επι της Τοφας.— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) March 11, 2026
📹 Νίκος Καρφής#aekbc pic.twitter.com/7VThP7qy74
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.