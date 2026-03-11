Συνεχίζει αήττητη στον όμιλο της φάσης των 16 του BCL η ΑΕΚ. Η Βασίλισσα... εκτέλεσε την Τόφας με 96-88 και έτσι πήγε στο 5-0. Η Ένωση θα πάει στο Βερολίνο για να προστατεύσει το +8 του πρώτου ματς με την Άλμπα και να πάρει την πρωτιά. Σε περίπτωση πάντως που η Καρδίτσα κάνει την έκπληξη και νικήσει την Άλμπα (21:00), η Ένωση θα είναι πρώτη από απόψε.
Ο Μπάρτλεϊ ήταν κορυφαίος σκόρερ της ΑΕΚ με 22 πόντους, ο Μπράουν και ο Νάναλι είχαν από 13 και ο φοβερός Γκρέι είχε 13 πόντους με 15 ριμπάουντ σε ένα ματς που ο κόσμος της Ένωσης δημιούργησε εντυπωσιακή ατμόσφαιρα. Από την άλλη πλευρά ο Φλόιντ μέτρησε 18 πόντους.
Στην ΑΕΚ ετοιμάζονται και για το cube που θα μπει το επόμενο διάστημα στη SUNEL Arena.
ΑΕΚ - Τόφας: Το ματς
Starting things the Feazell way 😤#BasketballCL I @aekbcgr pic.twitter.com/4M8xlQbxeC— Basketball Champions League (@BasketballCL) March 11, 2026
O Φίζελ μπήκε ζεστός στο ματς και πέτυχε τους 6 πρώτους πόντους της ΑΕΚ, δείχνοντας πως έχει... κέφια. Η Τόφας πέρασε μπροστά με τον Μπλάζεβιτς για το 12-15, όμως η Ένωση που δυσκολεύτηκε αρκετά στα τρίποντα στο πρώτο δεκάλεπτο, τελείωσε την περίοδο με 19-18 χάρη στο καλάθι του Νάναλι.
Ο Μπράουν κάρφωσε εντυπωσιακά και η SUNEL Arena σηκώθηκε στο πόδι για το 24-23 στο 12'. Ο Νάναλι με τρίποντο έφτασε τους 8 πόντους κάνοντας το 36-32 και αναγκάζοντας την Τόφας να καλέσει timeout. Oι Τούρκοι με σερί 9-0 έγραψαν το 36-41 και ο Σάκοτα κάλεσε timeout, τέσσερα λεπτά πριν το ημίχρονο. Ο Κάμπατσα ισοφάρισε σε 47-47 στο 19'.
Ο Λεκαβίτσιους έκανε το 59-57 για την ΑΕΚ στα μέσα της τρίτης περιόδου με το δεύτερο τρίποντο του στο ματς. Ο Λιθουανός γκαρντ συνέχισε να δίνει λύσεις στην Ένωση για το 64-60, τρία λεπτά πριν το τέλος του δεκαλέπτου. Γκρέι και Μπάρτλεϊ ανέβασαν την απόδοση τους στο τρίτο δεκάλεπτο, με την Βασίλισσα να προηγείται με 72-68 στο 30'.
Το ματς ήταν θρίλερ και ο Φλόιντ ισοφάρισε σε 77-77 στο 34'. Ο Μπάρτλεϊ το πήρε πάνω του για το 82-77 με πέντε σερί πόντους. Ο Μπράουν έκανε το 89-81 στο 36'. Ο Πέρεζ έκανε το 90-88 στο 39', αλλά ο Μπράουν κάρφωσε για το 94-88 και κλείδωσε τη νίκη της ΑΕΚ.
Τα δεκάλεπτα: 19-18, 49-51, 72-68, 96-88
Ο MVP... ήταν ο φοβερός Μπάρτλεϊ που το πήρε πάνω του και τελείωσε με 22 πόντους. Φοβερό δεύτερο ημίχρονο.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... ήταν ο Φλόιντ με 18 πόντους.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Το double double του Γκρέι με 13 πόντους και 15 ριμπάουντ.
|AEK B
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|0
|RaiQuan Gray *
|31:33
|13
|4/12
|33.33%
|4/9
|44.44%
|0/3
|0%
|5/6
|83.33%
|11
|4
|15
|4
|3
|1
|3
|0
|16
|25
|1
|Gaios Skordilis
|12:41
|0
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|2
|1
|3
|0
|2
|0
|0
|0
|-2
|2
|2
|Greg Brown III
|23:07
|13
|6/12
|50%
|5/10
|50%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|3
|3
|6
|1
|1
|2
|1
|0
|0
|13
|4
|Dimitris Katsivelis
|20:28
|9
|2/5
|40%
|0/2
|0%
|2/3
|66.67%
|3/4
|75%
|0
|1
|1
|3
|2
|1
|1
|0
|8
|9
|7
|Dimitris Flionis
|02:50
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|-4
|1
|8
|Keyshawn Feazell *
|09:50
|8
|4/6
|66.67%
|4/5
|80%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|0
|2
|4
|0
|0
|-3
|4
|9
|Lukas Lekavicius *
|19:32
|9
|3/5
|60%
|0/1
|0%
|3/4
|75%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|3
|1
|0
|2
|0
|0
|12
|11
|Nikos Arsenopoulos
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|19
|Mindaugas Kuzminskas
|02:49
|0
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|2
|1
|1
|0
|0
|5
|2
|21
|James Nunnally
|21:07
|13
|3/8
|37.5%
|1/5
|20%
|2/3
|66.67%
|5/5
|100%
|0
|3
|3
|4
|3
|1
|0
|0
|2
|14
|24
|Frank Bartley *
|33:51
|22
|8/19
|42.11%
|5/12
|41.67%
|3/7
|42.86%
|3/4
|75%
|1
|3
|4
|5
|2
|4
|0
|0
|15
|15
|33
|Vasilis Charalampopoulos *
|22:12
|9
|3/5
|60%
|1/1
|100%
|2/4
|50%
|1/2
|50%
|1
|2
|3
|0
|3
|0
|1
|0
|3
|10
|Team/Coaches
|4
|1
|5
|0
|1
|TOTAL
|200
|96
|33/74
|44.59%
|20/46
|43.48%
|13/28
|46.43%
|17/21
|80.95%
|24
|20
|44
|23
|21
|15
|8
|0
|-
|Tofas Bursa
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|0
|Jordan Floyd
|21:27
|20
|9/12
|75%
|8/10
|80%
|1/2
|50%
|1/2
|50%
|0
|0
|0
|0
|3
|2
|0
|0
|-2
|14
|1
|Ozgur Cengiz
|15:48
|7
|2/3
|66.67%
|1/1
|100%
|1/2
|50%
|2/2
|100%
|0
|0
|0
|4
|2
|0
|2
|0
|2
|12
|2
|Alex Perez *
|24:12
|6
|1/3
|33.33%
|0/0
|0%
|1/3
|33.33%
|3/5
|60%
|0
|2
|2
|2
|1
|3
|1
|1
|-10
|5
|3
|Yigitcan Saybir *
|28:31
|12
|4/7
|57.14%
|3/5
|60%
|1/2
|50%
|3/5
|60%
|3
|4
|7
|4
|1
|1
|2
|1
|-7
|20
|6
|Efe Postel
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8
|Tolga Gecim
|23:32
|5
|1/3
|33.33%
|1/1
|100%
|0/2
|0%
|3/3
|100%
|0
|2
|2
|9
|1
|1
|0
|0
|-3
|13
|11
|Sadik Emir Kabaca
|11:29
|2
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|2/2
|100%
|0
|1
|1
|0
|1
|1
|0
|0
|-1
|2
|15
|Lynn Kidd
|19:00
|16
|6/9
|66.67%
|6/9
|66.67%
|0/0
|0%
|4/4
|100%
|1
|3
|4
|0
|2
|0
|1
|3
|0
|21
|22
|Marek Blazevic *
|21:00
|13
|6/7
|85.71%
|6/7
|85.71%
|0/0
|0%
|1/2
|50%
|0
|3
|3
|0
|3
|3
|0
|0
|-8
|11
|24
|Emirhan Serbest
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|25
|Hugo Besson *
|17:57
|4
|2/5
|40%
|2/2
|100%
|0/3
|0%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|2
|2
|3
|1
|0
|-8
|3
|30
|Furkan Korkmaz *
|17:04
|3
|1/7
|14.29%
|0/5
|0%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|2
|0
|1
|1
|0
|-3
|0
|Team/Coaches
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|TOTAL
|200
|88
|32/56
|57.14%
|27/40
|67.5%
|5/16
|31.25%
|19/25
|76%
|5
|18
|23
|23
|16
|15
|8
|5
|0
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.