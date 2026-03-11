ΑΕΚ - Τόφας 96-88: Αήττητη με ηγέτες και τώρα... τελικός πρωτιάς στο Βερολίνο

Νίκος Καρφής

Η ΑΕΚ καθάρισε την Τόφας με 96-88, έμεινε αήττητη στον όμιλο και θα πάει να παίξει... τελικό πρωτιάς στο Βερολίνο κόντρα στην Άλμπα. Κορυφαίοι Μπάρτλεϊ και Γκρέι.

Συνεχίζει αήττητη στον όμιλο της φάσης των 16 του BCL η ΑΕΚ. Η Βασίλισσα... εκτέλεσε την Τόφας με 96-88 και έτσι πήγε στο 5-0. Η Ένωση θα πάει στο Βερολίνο για να προστατεύσει το +8 του πρώτου ματς με την Άλμπα και να πάρει την πρωτιά. Σε περίπτωση πάντως που η Καρδίτσα κάνει την έκπληξη και νικήσει την Άλμπα (21:00), η Ένωση θα είναι πρώτη από απόψε.

Ο Μπάρτλεϊ ήταν κορυφαίος σκόρερ της ΑΕΚ με 22 πόντους, ο Μπράουν και ο Νάναλι είχαν από 13 και ο φοβερός Γκρέι είχε 13 πόντους με 15 ριμπάουντ σε ένα ματς που ο κόσμος της Ένωσης δημιούργησε εντυπωσιακή ατμόσφαιρα. Από την άλλη πλευρά ο Φλόιντ μέτρησε 18 πόντους.

Στην ΑΕΚ ετοιμάζονται και για το cube που θα μπει το επόμενο διάστημα στη SUNEL Arena.

ΑΕΚ - Τόφας: Το ματς

O Φίζελ μπήκε ζεστός στο ματς και πέτυχε τους 6 πρώτους πόντους της ΑΕΚ, δείχνοντας πως έχει... κέφια. Η Τόφας πέρασε μπροστά με τον Μπλάζεβιτς για το 12-15, όμως η Ένωση που δυσκολεύτηκε αρκετά στα τρίποντα στο πρώτο δεκάλεπτο, τελείωσε την περίοδο με 19-18 χάρη στο καλάθι του Νάναλι.

Ο Μπράουν κάρφωσε εντυπωσιακά και η SUNEL Arena σηκώθηκε στο πόδι για το 24-23 στο 12'. Ο Νάναλι με τρίποντο έφτασε τους 8 πόντους κάνοντας το 36-32 και αναγκάζοντας την Τόφας να καλέσει timeout. Oι Τούρκοι με σερί 9-0 έγραψαν το 36-41 και ο Σάκοτα κάλεσε timeout, τέσσερα λεπτά πριν το ημίχρονο. Ο Κάμπατσα ισοφάρισε σε 47-47 στο 19'.

Ο Λεκαβίτσιους έκανε το 59-57 για την ΑΕΚ στα μέσα της τρίτης περιόδου με το δεύτερο τρίποντο του στο ματς. Ο Λιθουανός γκαρντ συνέχισε να δίνει λύσεις στην Ένωση για το 64-60, τρία λεπτά πριν το τέλος του δεκαλέπτου. Γκρέι και Μπάρτλεϊ ανέβασαν την απόδοση τους στο τρίτο δεκάλεπτο, με την Βασίλισσα να προηγείται με 72-68 στο 30'.

Το ματς ήταν θρίλερ και ο Φλόιντ ισοφάρισε σε 77-77 στο 34'. Ο Μπάρτλεϊ το πήρε πάνω του για το 82-77 με πέντε σερί πόντους. Ο Μπράουν έκανε το 89-81 στο 36'. Ο Πέρεζ έκανε το 90-88 στο 39', αλλά ο Μπράουν κάρφωσε για το 94-88 και κλείδωσε τη νίκη της ΑΕΚ.

Τα δεκάλεπτα: 19-18, 49-51, 72-68, 96-88

Ο MVP... ήταν ο φοβερός Μπάρτλεϊ που το πήρε πάνω του και τελείωσε με 22 πόντους. Φοβερό δεύτερο ημίχρονο.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... ήταν ο Φλόιντ με 18 πόντους.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Το double double του Γκρέι με 13 πόντους και 15 ριμπάουντ.

AEK BFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0RaiQuan Gray *31:33134/1233.33%4/944.44%0/30%5/683.33%11415431301625
1Gaios Skordilis12:4100/10%0/10%0/00%0/00%21302000-22
2Greg Brown III23:07136/1250%5/1050%1/250%0/00%33611210013
4Dimitris Katsivelis20:2892/540%0/20%2/366.67%3/475%0113211089
7Dimitris Flionis02:5000/00%0/00%0/00%0/00%00011000-41
8Keyshawn Feazell *09:5084/666.67%4/580%0/10%0/00%11202400-34
9Lukas Lekavicius *19:3293/560%0/10%3/475%0/00%00031020012
11Nikos Arsenopoulos00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
19Mindaugas Kuzminskas02:4900/10%0/00%0/10%0/00%1122110052
21James Nunnally21:07133/837.5%1/520%2/366.67%5/5100%03343100214
24Frank Bartley *33:51228/1942.11%5/1241.67%3/742.86%3/475%134524001515
33Vasilis Charalampopoulos *22:1293/560%1/1100%2/450%1/250%12303010310
Team/Coaches41501
TOTAL2009633/7444.59%20/4643.48%13/2846.43%17/2180.95%24204423211580-
Tofas BursaFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0Jordan Floyd21:27209/1275%8/1080%1/250%1/250%00003200-214
1Ozgur Cengiz15:4872/366.67%1/1100%1/250%2/2100%00042020212
2Alex Perez *24:1261/333.33%0/00%1/333.33%3/560%02221311-105
3Yigitcan Saybir *28:31124/757.14%3/560%1/250%3/560%34741121-720
6Efe Postel00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
8Tolga Gecim23:3251/333.33%1/1100%0/20%3/3100%02291100-313
11Sadik Emir Kabaca11:2920/00%0/00%0/00%2/2100%01101100-12
15Lynn Kidd19:00166/966.67%6/966.67%0/00%4/4100%13402013021
22Marek Blazevic *21:00136/785.71%6/785.71%0/00%1/250%03303300-811
24Emirhan Serbest00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
25Hugo Besson *17:5742/540%2/2100%0/30%0/00%11222310-83
30Furkan Korkmaz *17:0431/714.29%0/50%1/250%0/00%01120110-30
Team/Coaches01100000
TOTAL2008832/5657.14%27/4067.5%5/1631.25%19/2576%51823231615850
@Photo credits: INTIME
     

