Η ΑΕΚ καθάρισε την Τόφας με 96-88, έμεινε αήττητη στον όμιλο και θα πάει να παίξει... τελικό πρωτιάς στο Βερολίνο κόντρα στην Άλμπα. Κορυφαίοι Μπάρτλεϊ και Γκρέι.

Συνεχίζει αήττητη στον όμιλο της φάσης των 16 του BCL η ΑΕΚ. Η Βασίλισσα... εκτέλεσε την Τόφας με 96-88 και έτσι πήγε στο 5-0. Η Ένωση θα πάει στο Βερολίνο για να προστατεύσει το +8 του πρώτου ματς με την Άλμπα και να πάρει την πρωτιά. Σε περίπτωση πάντως που η Καρδίτσα κάνει την έκπληξη και νικήσει την Άλμπα (21:00), η Ένωση θα είναι πρώτη από απόψε.

Ο Μπάρτλεϊ ήταν κορυφαίος σκόρερ της ΑΕΚ με 22 πόντους, ο Μπράουν και ο Νάναλι είχαν από 13 και ο φοβερός Γκρέι είχε 13 πόντους με 15 ριμπάουντ σε ένα ματς που ο κόσμος της Ένωσης δημιούργησε εντυπωσιακή ατμόσφαιρα. Από την άλλη πλευρά ο Φλόιντ μέτρησε 18 πόντους.

Στην ΑΕΚ ετοιμάζονται και για το cube που θα μπει το επόμενο διάστημα στη SUNEL Arena.

ΑΕΚ - Τόφας: Το ματς

O Φίζελ μπήκε ζεστός στο ματς και πέτυχε τους 6 πρώτους πόντους της ΑΕΚ, δείχνοντας πως έχει... κέφια. Η Τόφας πέρασε μπροστά με τον Μπλάζεβιτς για το 12-15, όμως η Ένωση που δυσκολεύτηκε αρκετά στα τρίποντα στο πρώτο δεκάλεπτο, τελείωσε την περίοδο με 19-18 χάρη στο καλάθι του Νάναλι.

Ο Μπράουν κάρφωσε εντυπωσιακά και η SUNEL Arena σηκώθηκε στο πόδι για το 24-23 στο 12'. Ο Νάναλι με τρίποντο έφτασε τους 8 πόντους κάνοντας το 36-32 και αναγκάζοντας την Τόφας να καλέσει timeout. Oι Τούρκοι με σερί 9-0 έγραψαν το 36-41 και ο Σάκοτα κάλεσε timeout, τέσσερα λεπτά πριν το ημίχρονο. Ο Κάμπατσα ισοφάρισε σε 47-47 στο 19'.

Ο Λεκαβίτσιους έκανε το 59-57 για την ΑΕΚ στα μέσα της τρίτης περιόδου με το δεύτερο τρίποντο του στο ματς. Ο Λιθουανός γκαρντ συνέχισε να δίνει λύσεις στην Ένωση για το 64-60, τρία λεπτά πριν το τέλος του δεκαλέπτου. Γκρέι και Μπάρτλεϊ ανέβασαν την απόδοση τους στο τρίτο δεκάλεπτο, με την Βασίλισσα να προηγείται με 72-68 στο 30'.

Το ματς ήταν θρίλερ και ο Φλόιντ ισοφάρισε σε 77-77 στο 34'. Ο Μπάρτλεϊ το πήρε πάνω του για το 82-77 με πέντε σερί πόντους. Ο Μπράουν έκανε το 89-81 στο 36'. Ο Πέρεζ έκανε το 90-88 στο 39', αλλά ο Μπράουν κάρφωσε για το 94-88 και κλείδωσε τη νίκη της ΑΕΚ.

Τα δεκάλεπτα: 19-18, 49-51, 72-68, 96-88

Ο MVP... ήταν ο φοβερός Μπάρτλεϊ που το πήρε πάνω του και τελείωσε με 22 πόντους. Φοβερό δεύτερο ημίχρονο.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... ήταν ο Φλόιντ με 18 πόντους.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Το double double του Γκρέι με 13 πόντους και 15 ριμπάουντ.

AEK B FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 0 RaiQuan Gray * 31:33 13 4/12 33.33% 4/9 44.44% 0/3 0% 5/6 83.33% 11 4 15 4 3 1 3 0 16 25 1 Gaios Skordilis 12:41 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 2 1 3 0 2 0 0 0 -2 2 2 Greg Brown III 23:07 13 6/12 50% 5/10 50% 1/2 50% 0/0 0% 3 3 6 1 1 2 1 0 0 13 4 Dimitris Katsivelis 20:28 9 2/5 40% 0/2 0% 2/3 66.67% 3/4 75% 0 1 1 3 2 1 1 0 8 9 7 Dimitris Flionis 02:50 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 1 1 0 0 0 -4 1 8 Keyshawn Feazell * 09:50 8 4/6 66.67% 4/5 80% 0/1 0% 0/0 0% 1 1 2 0 2 4 0 0 -3 4 9 Lukas Lekavicius * 19:32 9 3/5 60% 0/1 0% 3/4 75% 0/0 0% 0 0 0 3 1 0 2 0 0 12 11 Nikos Arsenopoulos 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 Mindaugas Kuzminskas 02:49 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 1 2 2 1 1 0 0 5 2 21 James Nunnally 21:07 13 3/8 37.5% 1/5 20% 2/3 66.67% 5/5 100% 0 3 3 4 3 1 0 0 2 14 24 Frank Bartley * 33:51 22 8/19 42.11% 5/12 41.67% 3/7 42.86% 3/4 75% 1 3 4 5 2 4 0 0 15 15 33 Vasilis Charalampopoulos * 22:12 9 3/5 60% 1/1 100% 2/4 50% 1/2 50% 1 2 3 0 3 0 1 0 3 10 Team/Coaches 4 1 5 0 1 TOTAL 200 96 33/74 44.59% 20/46 43.48% 13/28 46.43% 17/21 80.95% 24 20 44 23 21 15 8 0 -