H AEK φιγουράρει στην κορυφή των power rankings του BCL με το 4/4 που έχει στη διοργάνωση και τις εμφανίσεις της.

Για άλλη μια φορά τη φετινή σεζόν το ΒCL παρουσίασε τα power rankings και η ΑΕΚ είναι στην κορυφή.

Η Βασίλισσα είχε ένα σερί 12 νικών σε όλες τις διοργανώσεις και ήταν η δεύτερη πιο φορμαρισμένη ομάδα στην Ευρώπη, αλλά ήρθε η ήττα από τον Ολυμπιακό την Τρίτη στον ημιτελικό του Κυπέλλου για να της διακόψει τα θετικά αποτελέσματα.

Φέτος η Βασίλισσα έχει 9 νίκες και μόλις μια ήττα στο BCL. Mάλιστα η ήττα ήρθε στην τελευταία αγωνιστική της προηγούμενης φάσης και στο αδιάφορο ματς με τη Σολνόκι, αφού η Ένωση είχε ήδη εξασφαλίσει την πρωτιά.

Στη Stoiximan GBL έχει 13 νίκες και 4 ήττες και προέρχεται από μεγάλο διπλό στην έδρα του ΠΑΟΚ. Το σύνολο του Σάκοτα είναι στο 4-0 στη φάση των 16 του BCL και έχει να παίξει ακόμα δύο ματς με Τόφας εντός και Άλμπα εκτός.Έχει εξασφαλίσει την παρουσία της στα προημιτελικά και θα παλέψει με τους Γερμανούς για την πρώτη θέση.

Στο Νο.2 των power rankings είναι η Γαλατά και στο «3» η Άλμπα, ενώ την πεντάδα συμπληρώνουν η Μπανταλόνα και η Τενερίφη. Η Καρδίτσα βρίσκεται στην 15η θέση της λίστας με το 0-4 που έχει.