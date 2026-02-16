Η ΑΕΚ κάνει φοβερά πράγματα το τελευταίο διάστημα και βρίσκεται στη δεύτερη θέση των πιο φορμαρισμένων ομάδων στην Ευρώπη.

Δεν λέει να αφήσει το πόδι από το... γκάζι το τελευταίο διάστημα η ΑΕΚ. Η ασταμάτητη Βασίλισσα πέρασε και από το Παλατάκι, αφού...καθάρισε τον ΠΑΟΚ με 88-71. Με αυτή τη νίκη πήρε προβάδισμα για την τρίτη θέση στη Stoiximan GBL.

Η Ένωση έχει ξεχάσει τι σημαίνει ήττα και τρέχει ένα σερί 12 νικών σε όλες τις διοργανώσεις. Μάλιστα έχει ξεκινήσει και με 4-0 στη φάση των 16 του BCL εξασφαλίζοντας την παρουσία της στα προημιτελικά.

Το... ταξίδι της ΑΕΚ για τα 12 σερί

Η ΑΕΚ έχει να χάσει από τις 16 Δεκέμβρη και το αδιάφορο ματς κόντρα στη Σολνόκι, αφού έπαιξε το ματς ενώ είχε ήδη εξασφαλίσει την πρωτιά του ομίλου. Στη συνέχεια καθάρισε Μύκονο, Άρη, Προμηθέα, ξανά Μύκονο και Καρδίτσα.

Πήρε το.. σκαλπ της Άλμπα και Καρδίτσας για το ΒCL, ενώ στη συνέχεια υπέταξε τον Κολοσσό στη SUNEL Arena. Έφυγε με ένα σπουδαίο διπλό κόντρα στην Τόφας στην παράταση, ενώ νίκησε και το Μαρούσι στη SUNEL Arena.

Έφτασε τις 12 σερί νίκες με τα διπλά κόντρα στην Καρδίτσα στο BCL και στο Παλατάκι κόντρα στον ΠΑΟΚ, σε ένα ματς που έστειλε μήνυμα στον αντίπαλο της αλλά και προς πάσα κατεύθυνση. Πλέον έχει μπροστά της ένα πολύ δύσκολο προημιτελικό Κυπέλλου με τον Ολυμπιακό την Τρίτη.

Μόνο η Φενέρ πάνω από την ΑΕΚ

Μόνο μια ομάδα στα μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης τρέχει μεγαλύτερο σερί από την Ένωση σε όλες τις διοργανώσεις. Ο λόγος για την πρωτοπόρο της Euroleague και πρωταθλήτρια Ευρώπης, Φενέρ του Σάρας.

Οι Τούρκοι μετρούν 13 σερί νίκες σε όλες τις διοργανώσεις και έχουν να χάσουν από τις 8 Γενάρη και την ήττα στο Ντουμπάι για τη Euroleague. Σε αυτό το διάστημα μετρούν 7 σερί ροζ φύλλα αγώνα για τη Euroleague και 6 συνεχόμενα στο τουρκικό πρωτάθλημα.

Αύριο, Τρίτη παίζει με την Εροκσπόρ για το τουρκικό Κύπελλο και έχει ευκαιρία να διευρύνει το σερί της.