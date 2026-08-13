ΑΕΚ: Το πρόγραμμα για το τουρνουά της Τουρκίας
Η ΑΕΚ θα λάβει μέρος σ' ένα δυνατό τουρνουά στην Τουρκία την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, στο οποίο ξεχωρίζει η παρουσίας της Αναντολού Εφές.
Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα ωστόσο θα αντιμετωπίσει στην Τράμπζονσπορ στον δεύτερο ημιτελικό του τουρνουά (4/9, 19:00) ενώ η Εφές θα αναμετρηθεί με την Έροκσπορ (4/9, 16:30).
Τα τέσσερα παιχνίδια θα φιλοξενηθούν στην έδρα της Αναντολού Εφές και πιο συγκεκριμένα στο «Basketball Development Center».
Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου
- 16:30 Εφές - Έροκσπορ
- 19:00 Τράμπζονσπορ - ΑΕΚ
Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου
- 16:30 Μικρός τελικός
- 19:00 Τελικός
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