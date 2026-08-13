Έγινε γνωστό το πρόγραμμα της ΑΕΚ στο τουρνουά της Τουρκίας, στο οποίο και θα λάβει μέρος στις 4 και 5 Σεπτεμβρίου.

Η ΑΕΚ θα λάβει μέρος σ' ένα δυνατό τουρνουά στην Τουρκία την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, στο οποίο ξεχωρίζει η παρουσίας της Αναντολού Εφές.

Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα ωστόσο θα αντιμετωπίσει στην Τράμπζονσπορ στον δεύτερο ημιτελικό του τουρνουά (4/9, 19:00) ενώ η Εφές θα αναμετρηθεί με την Έροκσπορ (4/9, 16:30).

Τα τέσσερα παιχνίδια θα φιλοξενηθούν στην έδρα της Αναντολού Εφές και πιο συγκεκριμένα στο «Basketball Development Center».

Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου

16:30 Εφές - Έροκσπορ

19:00 Τράμπζονσπορ - ΑΕΚ

Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου