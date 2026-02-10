Ο Νίκος Καρφής γράφει για τον... killer Νάναλι που δίνει απαντήσεις στο παρκέ και την ετοιμότητα της Ένωσης που όσο περνάει ο καιρός, δείχνει όλο και πιο πιστή στα θέλω του Σάκοτα.

Η Καρδίτσα δεν είναι τόσο κακή ομάδα όσο έδειξε το τελικό 90-62. Η ΑΕΚ την έκανε να μοιάζει ανήμπορη να αντιδράσει. Η ομάδα του Παπανικολόπουλου ζόρισε την Ένωση μέσα στη SUNEL Arena, ενώ παραλίγο να φύγει με το διπλό από το Βερολίνο.

Ο Ντράγκαν Σάκοτα προετοίμασε τη Βασίλισσα με τον καλύτερο τρόπο. Καταλάβαινε κάποιος πως το ματς είχε τελειώσει από το πρώτο δεκάλεπτο. Η ΑΕΚ έβγαζε σιγουρά σε κάθε επίθεση, σε κάθε άμυνα. Φυσικά είχε έναν απίθανο Μπάρτλεί στο πρώτο δεκάλεπτο, ο οποίος στη συνέχεια παρέδωσε τη... σκυτάλη στον Τζέιμς Νάναλι που έδειξε την ποιότητα του. Η ποιότητα σε όλο το μεγαλείο. Ο Νάναλι ήταν συγκλονιστικός, το έκανε να μοιάζει τόσο εύκολο.

Πλέον η ΑΕΚ έχει αγκαλιάσει την πρόκριση και θέλει να πάει για την πρωτιά, έχοντας στη SUNEL Arena την Τόφας και στο Βερολίνο την Άλμπα.

Απόλαυση να βλέπεις τον Νάναλι και η μαγκιά του Αγγελόπουλου

Σε εποχές που είναι δύσκολες για ενίσχυση μεσούσης της σεζόν αν δεν είσαι ομάδα Euroleague, ο Μάκης Αγγελόπουλος έφερε 4 παίκτες στην ΑΕΚ. Αποχώρησε ο Σίλβα για τη Φενέρ και η ΑΕΚ είχε φέρει αρχικά τον Μπράουν για να βάλει το κερασάκι με Νάναλι και Φίζελ. Και ενώ είχε φέρει και τον Κλαβέλ που τραυματίστηκε.

Το μπάτζετ στα ύψη δηλαδή με σκοπό να γίνει η υπέρβαση. Και αυτό πρέπε να το κρατήσουμε γιατί έχει τη σημασία του. Θα μπορούσε να αφήσει τη σεζόν να κυλήσει μόνο με τον αντί-Σίλβα. Αλλά δεν το έκανε. Παλεύει πάντα να έχει την ΑΕΚ δυνατή και ανταγωνιστική. Έτοιμη να διεκδικήσει σπουδαία πράγματα.

Πάμε στον κύριο Νάναλι λοιπόν. Ένας... καλλιτέχνης μέσα στο παρκέ που είναι απόλαυση να τον βλέπεις. Καταλαβαίνεις την ποιότητα του σε κάθε του βήμα, σε κάθε απόφαση που θα πάρει, στον μπασκετικό τρόπο εκτέλεσης του. Τόσο smooth, τόσο ωραίος ο τρόπος που τα μπουμπουνίζει.

Κόντρα στην Καρδίτσα είχε 32 πόντους με 10/13 σουτ και 7 ριμπάουντ παρακαλώ αλλά και 4 ασίστ. Παίκτης-ορχήστρα που παρουσιάζεται όλο και πιο βελτιωμένος και απογειώνει την ΑΕΚ. Με τέτοιο Νάναλι η ΑΕΚ μπορεί να ονειρεύεται σπουδαία πορεία και στο φετινό BCL.

Η εμφάνιση του Νάναλι είναι απάντηση σε όλους εκείνους που τον αμφισβήτησαν. Σε όλους όσους αμφισβήτησαν την κίνηση της ΑΕΚ να εμπιστευτεί τον Νάναλι. Όλα στο γήπεδο φαίνονται. Το γήπεδο είναι ο... καθρέπτης. Ωραία τα λόγια, αλλά δεν είναι πράξεις!

Το sold out με Τόφας και η πρόκλήση με ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό

Πριν από λίγες μέρες ο Νάναλι είχε μιλήσει στο Gazzetta και είχε ζητήσει sold out σε κάθε ματς από τον κόσμο της ΑΕΚ. Και δεν είναι ο μόνος που θέλει να βλέπει γεμάτο το γήπεδο.

Ο Σάκοτα και οι παίκτες του κάνουν σπουδαία προσπάθεια και φέτος και αξίζουν τη στήριξη του κόσμου. Αξίζουν να ζήσουν ατμόσφαιρα όπως πέρυσι με Ναντέρ και φυσικά στη συνέχεια στο Final Four όπου οι φιλαθλοι της Βασίλισσας έκλεψαν την παράσταση.

Ο Σάλε όπου σταθεί και όπου βρεθεί μιλά για τον κόσμο της ΑΕΚ. Πρέπει να το καταλάβουν όλοι πως με γεμάτο γήπεδο η ΑΕΚ θα γιγαντωθεί σε όλα τα επίπεδο και όχι μόνο στα κρίσιμα ματς που έρχονται.

Πάντως αρχής γενομένης κόντρα στην Τόφας, η SUNEL Arena πρέπει να βράζει. Για να γίνουν όλα πιο εύκολα και να πάει η Ένωση στο 5-0 που σημαίνει πρόκριση και ίσως πρωτιά.

Μην ξεχνάμε πως έρχεται ένα δύσκολο εκτός έδρας ματς κόντρα στον ΠΑΟΚ σε αναμέτρηση που η ΑΕΚ πρέπει να στείλει μήνυμα για την τρίτη θέση. Και στη συνέχεια απαιτητικός προημιτελικός κόντρα στον Ολυμπιακό στο Κύπελλο.

Μην υποτιμάτε τις 11 σερί νίκες

Θέλω να σταθώ και στο τρελό σερί που τρέχει η ΑΕΚ. Πλέον η Βασίλισσα μετρά 11 σερί νίκες σε όλες τις διοργανώσεις. Κάτι τέτοιο έχει να συμβεί από τη σεζόν 2019-20, τότε που όμως η ΑΕΚ είχε πολύ μεγαλυτερο μπάτζετ σε σχέση με φέτος. Άλλες εποχές τότε.

Δεν είναι μικρό πράγμα οι 11 σερί νίκες και η ομάδα αξίζει το χειροκρότημα για τα όσα έχει καταφέρει. Αλλά από εδώ και πέρα έρχονται τα δύσκολα και τα κρίσιμα. Ο Σάκοτα αποθεώνεται σε κάθε ματς και το αξίζει 100%. Η Ένωση βγάζει όμορφες φάσεις, δείχνει πολύ δουλεμένη ομάδα και στις δύο μεριές του παρκέ.

Η ψυχολογία της είναι στα ύψη και δείχνει πως δεν χάνει με τίποτα. Πρέπει να συνεχίσει με το... ποδι στο γκάζι, διαβάζοντας σωστά τον κάθε αντίπαλο. Οι προκλήσεις είναι μπροστά και τα όσα μας δείχνει η ΑΕΚ στο παρκέ, φέρνουν αισιόδοξα μηνύματα.

Να κρατηθεί σε εγρήγορση η ομάδα και να παίρνει τις ανάσες της όπου μπορεί γιατί η σεζόν είναι πολύ πονηρή και απαιτητική. Κόντρα στην Καρδίτσα η ΑΕΚ τελείωσε με 22 ασίστ και 8 λάθη.

ΥΓ: Αυτό που κάνει ο Μπάρτλεϊ (αλλά και ο Γκρέι) είναι τρελό. Η σταθερότητα και η συνέπεια τους είναι αξιομνημόνευτη.

ΥΓ 1: Αν μπει και ο Φίζελ στην... εξίσωση, η ΑΕΚ θα γίνει πιο απρόβλεπτη και θα γίνει... Λερναία Ύδρα.

ΥΓ 2: Η ΑΕΚ είναι τεράστιο όνομα για το BCL και μπαίνει σε κάθε ματς στη διοργάνωση με ψυχολογία νικητή.

ΥΓ 3: Υπόκλιση και στον κόσμο της Ένωσης που την ακολουθεί παντού, κάνοντας τους παίκτες να νιώθουν σαν το... σπίτι τους.