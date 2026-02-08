Νάναλι στο Gazzetta: «Θέλω sold out σε κάθε ματς, η ΑΕΚ έχει μεγάλα σχέδια»

Ο Τζέιμς Νάναλι μίλησε στο Gazzetta και στάθηκε στο... μυστικό της ΑΕΚ για το σερί των 10 νικών, αναφέρθηκε στον Σάκοτα και ζήτησε από τον κόσμο να γεμίσει το γήπεδο.

Η ΑΕΚ συνεχίζει απτόητη και δεν έχει βρεθεί ακόμα ομάδα να την υποτάξει το τελευταίο διάστημα. Η Ένωση επικράτησε και του Αμαρουσίου στη SUNEL Arena και έτσι έφτασε στις 10 σερί νίκες σε όλες τις διοργανώσεις.

Ο Τζέιμς Νάναλι ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές της νίκης της Βασίλισσας με πολλές στιγμές που έδειξε την ποιότητα του στο παρκέ. Τελείωσε την αναμέτρηση με 17 πόντους, 5/8 σουτ, 3 κλεψίματα και 17 στην αξιολόγηση βάζοντας το λιθαράκι του στην επικράτηση της ομάδας του Σάκοτα.

Μετά το τέλος του ματς μίλησε στο Gazzetta και στάθηκε στο σερί 10 νικών, ενώ αναφέρθηκε στη νοοτροπία που έχει και στο πόσο του αρέσει να δημιουργεί. Ζήτησε γεμάτο γήπεδο από τον κόσμο της ΑΕΚ και ξεχώρισε τον τρόπο που τον προσέγγισε ο Σάκοτα για να τον φέρει στην Βασίλισσα.

Για τις 10 σερί νίκες της ΑΕΚ ανέφερε: «Είμαστε ενωμένοι σαν ομάδα, εμπιστευόμαστε ο ένας τον άλλον. Πιστεύουμε. Δουλεύουμε σκληρά σε κάθε προπόνηση. Παλεύουμε σε κάθε παιχνίδι. Έτσι έρχονται και οι νίκες, αλλά και το σερί που τρέχουμε».

Για την άνοδο του στα τελευταία παιχνίδια της Ένωσης: «Κοιτάζω κάθε μέρα ξεχωριστά. Μαθαίνω καλύτερα τους συμπαίκτες μου. Καταλαβαίνω το πως σκέφτονται, βλέπω τις κινήσεις που κάνουν στο παρκέ. Προσπαθώ να προσαρμοστώ στο παιχνίδι της ομάδας αλλά και στο παιχνίδι του κάθε συμπαίκτη μου ξεχωριστά. Προσαρμόζομαι όπου και αν πάω. Αυτός είμαι».

«Οι ασίστ πάντα κάνουν δύο ανθρώπους χαρούμενους»

Για την ικανότητα του και στον δημιουργικό τομέα εκτός από το ταλέντο του στο σκοράρισμα: «Μου αρέσει να μοιράζω τη μπάλα, να βρίσκω τους συμπαίκτες μου. Οι ασίστ πάντα κάνουν δύο ανθρώπους χαρούμενους. Αυτό σκέφτομαι, θέλω να βοηθάω την ομάδα και τους συμπαίκτες μου με κάθε τρόπο».

Για τους φιλάθλους της ΑΕΚ: «Μου αρέσουν πολύ. Χρειαζόμαστε κι άλλο κόσμο στο γήπεδο. Θέλω να δω... full house. Να δω sold out στο γήπεδο μας. Το περιμένω. Θέλω sold out σε κάθε ματς. Γιατί όχι;»

Για τον Σάκοτα τόνισε: «Μιλήσαμε πολλές φορές πριν έρθω στην ΑΕΚ. Με καλωσόρισε στην ομάδα με τον καλύτερο τρόπο. Μου άρεσε. Μου είπε ότι η ΑΕΚ έχει μεγάλα σχέδια. Με βοήθησε πολύ στο να πάρω την απόφαση και να έρθω στην ΑΕΚ».

Για τον στόχο της Βασίλισσας στο BCL, είπε: «Κάθε χρόνο θέλεις την κορυφή, κάθε χρόνο. Πρέπει να βάζεις ψηλά τον πήχη σου. Τα standards πρέπει να είναι πάντα ψηλά. Να κάνεις όνειρα και να παλεύεις για να τα πραγματοποιήσεις».