ΑΕΚ: Η έκπληξη στον Γκρεγκ Μπράουν για τα γενέθλιά του
Με τούρτα στο γήπεδο γιόρτασε τα φετινά του γενέθλια ο Γκρεγκ Μπράουν.
Συγκεκριμένα η ΑΕΚ κατά τη διάρκεια της media day, έκανε έκπληξη στον Αμερικανό με τους παίκτες και το σταφ της Ένωσης να του τραγουδούν για τα γενέθλιά του. Ο ίδιος έσβησε το κεράκι του και στη συνέχεια χειροκροτήθηκε από τους συμπαίκτες του.
Θυμίζουμε ο Γκρεγκ Μπράουν έχει ανανεώσει το συμβόλαιό του και τη νέα σεζόν με την ΑΕΚ και θα δώσει πολύτιμες λύσεις στον Ντράγκαν Σάκοτα.
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