Κατά τη διάρκεια της media day της ΑΕΚ, παίκτες και σταφ έκαναν έκπληξη στον Γκρεγκ Μπράουν με τούρτα για τα γενέθλιά του.

Με τούρτα στο γήπεδο γιόρτασε τα φετινά του γενέθλια ο Γκρεγκ Μπράουν.

Συγκεκριμένα η ΑΕΚ κατά τη διάρκεια της media day, έκανε έκπληξη στον Αμερικανό με τους παίκτες και το σταφ της Ένωσης να του τραγουδούν για τα γενέθλιά του. Ο ίδιος έσβησε το κεράκι του και στη συνέχεια χειροκροτήθηκε από τους συμπαίκτες του.

Θυμίζουμε ο Γκρεγκ Μπράουν έχει ανανεώσει το συμβόλαιό του και τη νέα σεζόν με την ΑΕΚ και θα δώσει πολύτιμες λύσεις στον Ντράγκαν Σάκοτα.