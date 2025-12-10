ΑΕΚ: Πάρτι παικτών-κόσμου μετά την πρόκριση
Έπειτα από ένα συναρπαστικό παιχνίδι που κρίθηκε στην παράταση, η ΑΕΚ κατάφερε και επικράτησε της Λέβιτσε με 99-88, στην 5η αγωνιστική του Basketball Champions League.
Η Ένωση πήρε την πρόκριση ως πρώτη στη φάση των «16» της διοργάνωσης και έστησαν ένα «πάρτι» αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα, μαζί με τους οπαδούς της, που βρέθηκαν στο κλειστό των «Sunel Arena» για να στηρίξουν το σύνολο του Ντράγκαν Σάκοτα.
Οι φίλοι της ΑΕΚ, φώναξαν μετά το τέλος της αναμέτρησης και την πρόκριση «μοναδική Βασίλισσα σε όλη την Ευρώπη», για να δώσουν ώθηση στους παίκτες ενόψει της δύσκολης συνέχειας.
Πρώτος σκόρερ για την ΑΕΚ ο Μπάρτλεϊ με 22 πόντους (5/6 δίποντα, 4/13 τρίποντα) 4 ριμπάουντ, 7 ασίστ και 3 κλεψίματα σε 36 λεπτά συμμετοχής.
🟡💪 Η αποθέωση και το χειροκρότημα των φίλων της ΑΕΚ στους παίκτες έπειτα από την απευθείας πρόκριση της Ένωσης στο Top 16!— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) December 10, 2025
🎥 Νίκος Καρφής #AEKBC pic.twitter.com/gM5EH71hMV
