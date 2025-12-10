ΑΕΚ: Πάρτι παικτών-κόσμου μετά την πρόκριση

Νίκος Καρφής
Η ΑΕΚ επικράτησε της Λέβιτσε (99-88) στην παράταση, με τους οπαδούς της Ένωσης να πανηγυρίζουν μαζί με τους παίκτες έπειτα το τέλος του αγώνα.

Έπειτα από ένα συναρπαστικό παιχνίδι που κρίθηκε στην παράταση, η ΑΕΚ κατάφερε και επικράτησε της Λέβιτσε με 99-88, στην 5η αγωνιστική του Basketball Champions League.

Η Ένωση πήρε την πρόκριση ως πρώτη στη φάση των «16» της διοργάνωσης και έστησαν ένα «πάρτι» αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα, μαζί με τους οπαδούς της, που βρέθηκαν στο κλειστό των «Sunel Arena» για να στηρίξουν το σύνολο του Ντράγκαν Σάκοτα.

Οι φίλοι της ΑΕΚ, φώναξαν μετά το τέλος της αναμέτρησης και την πρόκριση «μοναδική Βασίλισσα σε όλη την Ευρώπη», για να δώσουν ώθηση στους παίκτες ενόψει της δύσκολης συνέχειας.

Πρώτος σκόρερ για την ΑΕΚ ο Μπάρτλεϊ με 22 πόντους (5/6 δίποντα, 4/13 τρίποντα) 4 ριμπάουντ, 7 ασίστ και 3 κλεψίματα σε 36 λεπτά συμμετοχής.


@Photo credits: eurokinissi, (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)
     

