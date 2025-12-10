Η ΑΕΚ ζορίστηκε κόντρα στην Λέβιτσε, αλλά έδειξε χαρακτήρα και επικράτησε με 99-88 στην παράταση, κατακτώντας την πρώτη θέση και την πρόκριση στους 16 του BCL.

Η ΑΕΚ χρειαζόταν τη νίκη για να κλειδώσει την πρωτιά και την απευθείας πρόκριση στη φάση των 16 και την πέτυχε. Η Ένωση επικράτησε πολύ δύσκολα με 99-88 της Λέβιτσε στη SUNEL Arena στην παράταση, πήγε στο 5-0 και έτσι καθάρισε την υπόθεση πρωτιά στον όμιλο.

Στο ματς αποβλήθηκε ο Ντράγκαν Σάκοτα στα μέσα της δεύτερης περιόδου με δύο τεχνικές ποινές για διαμαρτυρία. Ο Σίλβα τραυματίστηκε στο δεξί πόδι στο τρίτο δεκάλεπτο, αλλά λίγα λεπτά μετά επέστρεψε στο ματς. Πάντως προς το τέλος του ματς κούτσαινε και έκανε υπερπροσπάθεια.

Για τη Βασίλισσα ο Μπάρτλεϊ είχε 22 πόντους, ο Σίλβα 19 και ο Γκρέι 16. Από την άλλη πλευρά ο Μαγουέιν έκανε σπουδαίο ματς με 24 πόντους.

ΑΕΚ - Λέβιτσε: Το ματς

Ο Σίλβα με καρφωματάρα έκανε το γρήγορο 4-0 στο 1'. Ο Αρμς ξεκίνησε ζεστός το ματς και με πέντε πόντους έγραψε το 11-3. Ο Σίλβα έκανε ότι ήθελε την άμυνα της Λέβιτσε και έφτασε τους 8 πόντους στα πέντε πρώτα λεπτά για το 17-8. Ο Κάριους με τρίποντο μείωσε σε 19-17 στο 8'. Ο Μπάρτλεϊ με τρίποντο στο τέλος της περιόδου έκανε το 27-24.

Η ΑΕΚ δεν μπορούσε να ξεφύγει στο σκορ και η Λέβιτσε μείωσε σε 37-34 στα μέσα της δεύτερης περιόδου. H Ένωση προσπάθησε να ξεφύγει, αλλά η Λέβιτσε δεν την άφησε και πήγε στο ημιχρονο στο 49-47, με τον ΜακΓκίλ και τον Κάριους να της δημιουργούν προβλήματα και να είναι διψήφιοι.

Ο Αρμς έφτασε τους 10 πόντους και έκανε το 54-47, ενώ ο Σίλβα τραυματίστηκε στην τρίτη περίοδο, βγήκε από την πεντάδα και δοκίμαζε να το πατήσει. Λίγα λεπτά μετά επέστρεψε στο παρκέ. Ο Μπάρτλεϊ εκεί όπου η Λέβιτσε πλησίασε, με μεγάλα καλάθια, έκανε το 66-61 στο 29'.

Το ματς έγινε θρίλερ στο τέλος, με τον Ντόρσεϊ να γράφει το 80-80, 2:32 για τη λήξη. Ο Μπάρτλεϊ ισοφάρισε στα 25 δευτερόλεπτα, ενώ ο Κατσίβελης έκλεψε τη μπάλα στα 7 δευτερόλεπτα και κέρδισε φάουλ. Αλλά δεν είχαν συμπληρωθεί τα ομαδικά και έτσι η μπάλα ήταν απ'έξω. Ο Μπάρτλεϊ αστόχησε στην τελευταία επίθεση και το ματς πήγε παράταση.

Ο Λεκαβίτσιους έκανε το 91-86 στο 43', ενώ ο Μπάρτλεϊ για τρεις εκτέλεσε για το 96-86 στο 44' και κλείδωσε τη νίκη της ΑΕΚ.

Τα δεκάλεπτα: 27-24, 49-47, 68-63, 84-84, 99-88 (παρ)

Ο MVP... ο Μπάρτλεϊ με 22 πόντους και 7 ασίστ, ο Σίλβα με 19 πόντους και 8 ριμπάουντ και ο Γκρέι με 16 πόντους, 5 ασίστ και 5 ριμπάουντ.

O KΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... ο Μαγουέιν με 24 πόντους.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ...οι 7 ασίστ του Μπάρτλεϊ.

AEK BC FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 0 RaiQuan Gray * 40:08 16 6/12 50% 5/9 55.56% 1/3 33.33% 3/4 75% 2 3 5 6 3 3 2 1 11 20 1 Gaios Skordilis 05:12 6 1/3 33.33% 1/3 33.33% 0/0 0% 4/5 80% 1 - 1 - 1 - 1 - 8 5 2 Dimitris Katsivelis 30:59 7 2/8 25% 0/4 0% 2/4 50% 1/2 50% 3 2 5 2 2 3 1 - 8 5 3 Dimitris Flionis * 26:45 8 3/5 60% 1/2 50% 2/3 66.67% 0/0 0% 1 2 3 2 4 1 - - 4 10 4 Lukas Lekavicius 23:37 7 3/7 42.86% 2/3 66.67% 1/4 25% 0/1 0% - 1 1 5 3 - - - 4 8 5 Nikos Arsenopoulos 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% - - - - - - - - - - 6 Marko Pecarski 07:47 4 2/3 66.67% 2/2 100% 0/1 0% 0/0 0% 1 3 4 1 1 - - - -1 8 7 Vasilis Ioannou 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% - - - - - - - - - - 8 Frank Bartley * 36:20 22 9/19 47.37% 5/6 83.33% 4/13 30.77% 0/1 0% - 4 4 7 2 3 3 - 13 22 9 Adonis Arms * 18:20 10 4/8 50% 2/3 66.67% 2/5 40% 0/0 0% - 1 1 1 1 - 2 - - 10 10 Chris Silva * 35:52 19 7/8 87.5% 7/8 87.5% 0/0 0% 5/5 100% 1 8 9 3 2 2 3 2 8 33 Team/Coaches 1 1 2 2 - - TOTAL 225 99 37/73 50.68% 25/40 62.5% 12/33 36.36% 13/18 72.22% 10 25 35 27 21 12 12 3 -