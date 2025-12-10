ΑΕΚ - Λέβιτσε 99-88: Πρώτη και καλύτερη μετά από παράταση, πέταξε στους «16»

Νίκος Καρφής

Η ΑΕΚ ζορίστηκε κόντρα στην Λέβιτσε, αλλά έδειξε χαρακτήρα και επικράτησε με 99-88 στην παράταση, κατακτώντας την πρώτη θέση και την πρόκριση στους 16 του BCL.

Η ΑΕΚ χρειαζόταν τη νίκη για να κλειδώσει την πρωτιά και την απευθείας πρόκριση στη φάση των 16 και την πέτυχε. Η Ένωση επικράτησε πολύ δύσκολα με 99-88 της Λέβιτσε στη SUNEL Arena στην παράταση, πήγε στο 5-0 και έτσι καθάρισε την υπόθεση πρωτιά στον όμιλο.

Στο ματς αποβλήθηκε ο Ντράγκαν Σάκοτα στα μέσα της δεύτερης περιόδου με δύο τεχνικές ποινές για διαμαρτυρία. Ο Σίλβα τραυματίστηκε στο δεξί πόδι στο τρίτο δεκάλεπτο, αλλά λίγα λεπτά μετά επέστρεψε στο ματς. Πάντως προς το τέλος του ματς κούτσαινε και έκανε υπερπροσπάθεια.

Για τη Βασίλισσα ο Μπάρτλεϊ είχε 22 πόντους, ο Σίλβα 19 και ο Γκρέι 16. Από την άλλη πλευρά ο Μαγουέιν έκανε σπουδαίο ματς με 24 πόντους.

ΑΕΚ - Λέβιτσε: Το ματς

Ο Σίλβα με καρφωματάρα έκανε το γρήγορο 4-0 στο 1'. Ο Αρμς ξεκίνησε ζεστός το ματς και με πέντε πόντους έγραψε το 11-3. Ο Σίλβα έκανε ότι ήθελε την άμυνα της Λέβιτσε και έφτασε τους 8 πόντους στα πέντε πρώτα λεπτά για το 17-8. Ο Κάριους με τρίποντο μείωσε σε 19-17 στο 8'. Ο Μπάρτλεϊ με τρίποντο στο τέλος της περιόδου έκανε το 27-24.

Η ΑΕΚ δεν μπορούσε να ξεφύγει στο σκορ και η Λέβιτσε μείωσε σε 37-34 στα μέσα της δεύτερης περιόδου. H Ένωση προσπάθησε να ξεφύγει, αλλά η Λέβιτσε δεν την άφησε και πήγε στο ημιχρονο στο 49-47, με τον ΜακΓκίλ και τον Κάριους να της δημιουργούν προβλήματα και να είναι διψήφιοι.

Ο Αρμς έφτασε τους 10 πόντους και έκανε το 54-47, ενώ ο Σίλβα τραυματίστηκε στην τρίτη περίοδο, βγήκε από την πεντάδα και δοκίμαζε να το πατήσει. Λίγα λεπτά μετά επέστρεψε στο παρκέ. Ο Μπάρτλεϊ εκεί όπου η Λέβιτσε πλησίασε, με μεγάλα καλάθια, έκανε το 66-61 στο 29'.

Το ματς έγινε θρίλερ στο τέλος, με τον Ντόρσεϊ να γράφει το 80-80, 2:32 για τη λήξη. Ο Μπάρτλεϊ ισοφάρισε στα 25 δευτερόλεπτα, ενώ ο Κατσίβελης έκλεψε τη μπάλα στα 7 δευτερόλεπτα και κέρδισε φάουλ. Αλλά δεν είχαν συμπληρωθεί τα ομαδικά και έτσι η μπάλα ήταν απ'έξω. Ο Μπάρτλεϊ αστόχησε στην τελευταία επίθεση και το ματς πήγε παράταση.

Ο Λεκαβίτσιους έκανε το 91-86 στο 43', ενώ ο Μπάρτλεϊ για τρεις εκτέλεσε για το 96-86 στο 44' και κλείδωσε τη νίκη της ΑΕΚ.

Τα δεκάλεπτα: 27-24, 49-47, 68-63, 84-84, 99-88 (παρ)

Ο MVP... ο Μπάρτλεϊ με 22 πόντους και 7 ασίστ, ο Σίλβα με 19 πόντους και 8 ριμπάουντ και ο Γκρέι με 16 πόντους, 5 ασίστ και 5 ριμπάουντ.
O KΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... ο Μαγουέιν με 24 πόντους.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ...οι 7 ασίστ του Μπάρτλεϊ.

AEK BCFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0RaiQuan Gray *40:08166/1250%5/955.56%1/333.33%3/475%235633211120
1Gaios Skordilis05:1261/333.33%1/333.33%0/00%4/580%1-1-1-1-85
2Dimitris Katsivelis30:5972/825%0/40%2/450%1/250%3252231-85
3Dimitris Flionis *26:4583/560%1/250%2/366.67%0/00%123241--410
4Lukas Lekavicius23:3773/742.86%2/366.67%1/425%0/10%-1153---48
5Nikos Arsenopoulos00:0000/00%0/00%0/00%0/00%----------
6Marko Pecarski07:4742/366.67%2/2100%0/10%0/00%13411----18
7Vasilis Ioannou00:0000/00%0/00%0/00%0/00%----------
8Frank Bartley *36:20229/1947.37%5/683.33%4/1330.77%0/10%-447233-1322
9Adonis Arms *18:20104/850%2/366.67%2/540%0/00%-1111-2--10
10Chris Silva *35:52197/887.5%7/887.5%0/00%5/5100%18932232833
Team/Coaches1122--
TOTAL2259937/7350.68%25/4062.5%12/3336.36%13/1872.22%102535272112123-

Patrioti LeviceFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0Rickey McGill *45:00175/1631.25%4/850%1/812.5%6/6100%-666141--1115
3Patrik Pazicky01:1000/00%0/00%0/00%0/00%----------
7Andre Wesson Jr *38:46104/1233.33%2/540%2/728.57%0/00%281034321-1415
8Gabe Dorsey *35:40123/837.5%1/250%2/633.33%4/4100%235231---1213
9Novak Music37:55155/1145.45%5/955.56%0/20%5/683.33%235744---616
15Aatu Kivimaki00:0000/00%0/00%0/00%0/00%----------
21Boris Bojanovsky *12:2942/366.67%2/366.67%0/00%0/00%2-2-221--104
25Daniel Chaban00:0000/00%0/00%0/00%0/00%----------
31Will Carius *23:4183/933.33%1/250%2/728.57%0/00%123-5-11-37
47Samuel Solcansky00:0000/00%0/00%0/00%0/00%----------
55Alex Krajcovic00:0000/00%0/00%0/00%0/00%----------
27Akol Mawein30:19228/988.89%8/8100%0/10%6/6100%358-3411127
Team/Coaches1-1--
TOTAL2258830/6844.12%23/3762.16%7/3122.58%21/2295.45%13274018221863118
@Photo credits: eurokinissi
     

