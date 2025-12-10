Η ΑΕΚ χρειαζόταν τη νίκη για να κλειδώσει την πρωτιά και την απευθείας πρόκριση στη φάση των 16 και την πέτυχε. Η Ένωση επικράτησε πολύ δύσκολα με 99-88 της Λέβιτσε στη SUNEL Arena στην παράταση, πήγε στο 5-0 και έτσι καθάρισε την υπόθεση πρωτιά στον όμιλο.
Στο ματς αποβλήθηκε ο Ντράγκαν Σάκοτα στα μέσα της δεύτερης περιόδου με δύο τεχνικές ποινές για διαμαρτυρία. Ο Σίλβα τραυματίστηκε στο δεξί πόδι στο τρίτο δεκάλεπτο, αλλά λίγα λεπτά μετά επέστρεψε στο ματς. Πάντως προς το τέλος του ματς κούτσαινε και έκανε υπερπροσπάθεια.
Για τη Βασίλισσα ο Μπάρτλεϊ είχε 22 πόντους, ο Σίλβα 19 και ο Γκρέι 16. Από την άλλη πλευρά ο Μαγουέιν έκανε σπουδαίο ματς με 24 πόντους.
🦅😅 Η ρουτίνα του Κρις Σίλβα πριν από κάθε αναμέτρηση και οι ποδοσφαιρικές του ικανότητες κάνοντας ποδαράκια με την μπάλα!
🎥 Νίκος Καρφής pic.twitter.com/BAXWRuxr27— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) December 10, 2025
ΑΕΚ - Λέβιτσε: Το ματς
Ο Σίλβα με καρφωματάρα έκανε το γρήγορο 4-0 στο 1'. Ο Αρμς ξεκίνησε ζεστός το ματς και με πέντε πόντους έγραψε το 11-3. Ο Σίλβα έκανε ότι ήθελε την άμυνα της Λέβιτσε και έφτασε τους 8 πόντους στα πέντε πρώτα λεπτά για το 17-8. Ο Κάριους με τρίποντο μείωσε σε 19-17 στο 8'. Ο Μπάρτλεϊ με τρίποντο στο τέλος της περιόδου έκανε το 27-24.
Η ΑΕΚ δεν μπορούσε να ξεφύγει στο σκορ και η Λέβιτσε μείωσε σε 37-34 στα μέσα της δεύτερης περιόδου. H Ένωση προσπάθησε να ξεφύγει, αλλά η Λέβιτσε δεν την άφησε και πήγε στο ημιχρονο στο 49-47, με τον ΜακΓκίλ και τον Κάριους να της δημιουργούν προβλήματα και να είναι διψήφιοι.
better move out of the way when you see Adonis coming 😭#BasketballCL x @aekbcgr pic.twitter.com/CAVyZa1CvN— Basketball Champions League (@BasketballCL) December 10, 2025
Ο Αρμς έφτασε τους 10 πόντους και έκανε το 54-47, ενώ ο Σίλβα τραυματίστηκε στην τρίτη περίοδο, βγήκε από την πεντάδα και δοκίμαζε να το πατήσει. Λίγα λεπτά μετά επέστρεψε στο παρκέ. Ο Μπάρτλεϊ εκεί όπου η Λέβιτσε πλησίασε, με μεγάλα καλάθια, έκανε το 66-61 στο 29'.
Το ματς έγινε θρίλερ στο τέλος, με τον Ντόρσεϊ να γράφει το 80-80, 2:32 για τη λήξη. Ο Μπάρτλεϊ ισοφάρισε στα 25 δευτερόλεπτα, ενώ ο Κατσίβελης έκλεψε τη μπάλα στα 7 δευτερόλεπτα και κέρδισε φάουλ. Αλλά δεν είχαν συμπληρωθεί τα ομαδικά και έτσι η μπάλα ήταν απ'έξω. Ο Μπάρτλεϊ αστόχησε στην τελευταία επίθεση και το ματς πήγε παράταση.
Ο Λεκαβίτσιους έκανε το 91-86 στο 43', ενώ ο Μπάρτλεϊ για τρεις εκτέλεσε για το 96-86 στο 44' και κλείδωσε τη νίκη της ΑΕΚ.
Τα δεκάλεπτα: 27-24, 49-47, 68-63, 84-84, 99-88 (παρ)
Ο MVP... ο Μπάρτλεϊ με 22 πόντους και 7 ασίστ, ο Σίλβα με 19 πόντους και 8 ριμπάουντ και ο Γκρέι με 16 πόντους, 5 ασίστ και 5 ριμπάουντ.
O KΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... ο Μαγουέιν με 24 πόντους.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ...οι 7 ασίστ του Μπάρτλεϊ.
|AEK BC
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|0
|RaiQuan Gray *
|40:08
|16
|6/12
|50%
|5/9
|55.56%
|1/3
|33.33%
|3/4
|75%
|2
|3
|5
|6
|3
|3
|2
|1
|11
|20
|1
|Gaios Skordilis
|05:12
|6
|1/3
|33.33%
|1/3
|33.33%
|0/0
|0%
|4/5
|80%
|1
|-
|1
|-
|1
|-
|1
|-
|8
|5
|2
|Dimitris Katsivelis
|30:59
|7
|2/8
|25%
|0/4
|0%
|2/4
|50%
|1/2
|50%
|3
|2
|5
|2
|2
|3
|1
|-
|8
|5
|3
|Dimitris Flionis *
|26:45
|8
|3/5
|60%
|1/2
|50%
|2/3
|66.67%
|0/0
|0%
|1
|2
|3
|2
|4
|1
|-
|-
|4
|10
|4
|Lukas Lekavicius
|23:37
|7
|3/7
|42.86%
|2/3
|66.67%
|1/4
|25%
|0/1
|0%
|-
|1
|1
|5
|3
|-
|-
|-
|4
|8
|5
|Nikos Arsenopoulos
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|6
|Marko Pecarski
|07:47
|4
|2/3
|66.67%
|2/2
|100%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|1
|3
|4
|1
|1
|-
|-
|-
|-1
|8
|7
|Vasilis Ioannou
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|8
|Frank Bartley *
|36:20
|22
|9/19
|47.37%
|5/6
|83.33%
|4/13
|30.77%
|0/1
|0%
|-
|4
|4
|7
|2
|3
|3
|-
|13
|22
|9
|Adonis Arms *
|18:20
|10
|4/8
|50%
|2/3
|66.67%
|2/5
|40%
|0/0
|0%
|-
|1
|1
|1
|1
|-
|2
|-
|-
|10
|10
|Chris Silva *
|35:52
|19
|7/8
|87.5%
|7/8
|87.5%
|0/0
|0%
|5/5
|100%
|1
|8
|9
|3
|2
|2
|3
|2
|8
|33
|Team/Coaches
|1
|1
|2
|2
|-
|-
|TOTAL
|225
|99
|37/73
|50.68%
|25/40
|62.5%
|12/33
|36.36%
|13/18
|72.22%
|10
|25
|35
|27
|21
|12
|12
|3
|-
|Patrioti Levice
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|0
|Rickey McGill *
|45:00
|17
|5/16
|31.25%
|4/8
|50%
|1/8
|12.5%
|6/6
|100%
|-
|6
|6
|6
|1
|4
|1
|-
|-11
|15
|3
|Patrik Pazicky
|01:10
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|7
|Andre Wesson Jr *
|38:46
|10
|4/12
|33.33%
|2/5
|40%
|2/7
|28.57%
|0/0
|0%
|2
|8
|10
|3
|4
|3
|2
|1
|-14
|15
|8
|Gabe Dorsey *
|35:40
|12
|3/8
|37.5%
|1/2
|50%
|2/6
|33.33%
|4/4
|100%
|2
|3
|5
|2
|3
|1
|-
|-
|-12
|13
|9
|Novak Music
|37:55
|15
|5/11
|45.45%
|5/9
|55.56%
|0/2
|0%
|5/6
|83.33%
|2
|3
|5
|7
|4
|4
|-
|-
|-6
|16
|15
|Aatu Kivimaki
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|21
|Boris Bojanovsky *
|12:29
|4
|2/3
|66.67%
|2/3
|66.67%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|2
|-
|2
|-
|2
|2
|1
|-
|-10
|4
|25
|Daniel Chaban
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|31
|Will Carius *
|23:41
|8
|3/9
|33.33%
|1/2
|50%
|2/7
|28.57%
|0/0
|0%
|1
|2
|3
|-
|5
|-
|1
|1
|-3
|7
|47
|Samuel Solcansky
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|55
|Alex Krajcovic
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|27
|Akol Mawein
|30:19
|22
|8/9
|88.89%
|8/8
|100%
|0/1
|0%
|6/6
|100%
|3
|5
|8
|-
|3
|4
|1
|1
|1
|27
|Team/Coaches
|1
|-
|1
|-
|-
|TOTAL
|225
|88
|30/68
|44.12%
|23/37
|62.16%
|7/31
|22.58%
|21/22
|95.45%
|13
|27
|40
|18
|22
|18
|6
|3
|118
