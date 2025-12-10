ΑΕΚ: Έφυγε με πρόβλημα ο Σίλβα στον οπίσθιο μηριαίο, αλλά επέστρεψε
Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τη Λέβιτσε στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του Basketball Champions League.
Ωστόσο, είδε τον καλύτερό της παίκτη, τον Κρις Σίλβα, να τραυματίζεται στο δεξί πόδι και συγκεκριμένα στον οπίσθιο μηριαίο στο 25ο λεπτό της αναμέτρησης.
Ο Αμερικανός σέντερ της Ένωσης, αποχώρησε από την πεντάδα και στη συνέχεια δοκίμασε να πατήσει το δεξί του πόδι.
Το ιατρκό επιτελείο της ΑΕΚ είναι πάνω από τον ψηλώσομο σέντερ, προκαλώντας αγωνία στις τάξεις της ομάδας του Ντράγκαν Σάκοτα.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.