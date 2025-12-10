Ο Κρις Σίλβα, τραυματίστηκε στην αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη Λέβιτσε στο δεύτερο ημίχρονο.

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τη Λέβιτσε στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του Basketball Champions League.

Ωστόσο, είδε τον καλύτερό της παίκτη, τον Κρις Σίλβα, να τραυματίζεται στο δεξί πόδι και συγκεκριμένα στον οπίσθιο μηριαίο στο 25ο λεπτό της αναμέτρησης.

Ο Αμερικανός σέντερ της Ένωσης, αποχώρησε από την πεντάδα και στη συνέχεια δοκίμασε να πατήσει το δεξί του πόδι.

Το ιατρκό επιτελείο της ΑΕΚ είναι πάνω από τον ψηλώσομο σέντερ, προκαλώντας αγωνία στις τάξεις της ομάδας του Ντράγκαν Σάκοτα.