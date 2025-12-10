Ο Ντράγκαν Σάκοτα αποβλήθηκε στην αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη Λέβιτσε με δύο τεχνικές ποινές.

Χωρίς τον προπονητή της συνεχίζει η ΑΕΚ στο ματς με τη Λέβιτσε. Ο Ντράγκαν Σάκοτα διαμαρτυρήθηκε στους διαιτητές για τα σφυρίγματα τους κατά τη διάρκεια της δεύτερης περιόδου και αποβλήθηκε με δύο τεχνικές ποινές, 03:56 πριν το τέλος του ημιχρόνου.

Αποθεώθηκε όταν πήγαινε προς τα αποδυτήρια από τον κόσμο της Ένωσης. Πλέον τη θέση του για τη συνέχεια της αναμέτρησης ως πρώτος προπονητής πήρε ο βοηθός του, Μίγιοβιτς.

Η ΑΕΚ με νίκη κλειδώνει πρωτιά και απευθείας πρόκριση στη φάση των 16 του BCL, αφού αν επικρατήσει θα πάει στο 5-0 και δεν θα μπορεί να την πιάσει κανείς.

Είναι η πρώτη φορά που αποβάλλεται φέτος ο προπονητής της Ένωσης. Έξαλλος μετά από ορισμένα σφυρίγματα των διαιτητών.