Ο Κρις Σίλβα, έχει μπει ορεξάτος στην αναμέτρηση της ΑΕΚ κόντρα στη Λέβιτσε, με το BCL να αποθεώνει τον Αμερικανό. Πριν το τζάμπολ έκανε και τα ποδαράκια του.

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τη Λέβιτσε στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του Basketball Champions League.

Ο Κρις Σίλβα, έχει ξεκινήσει... ορεξάτος την αναμέτρηση, πραγματοποιώντας ένα εντυπωσιακό κάρφωμα και μια κυριαρχική τάπα, στα πρώτα λεπτά του αγώνα.

Ο Αμερικανός σέντερ της ΑΕΚ, είναι σε φοβερή αγωνιστική κατάσταση, προερχόμενος από μία εντυπωσιακή εμφάνιση κόντρα στον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ. Μάλιστα πριν το τζάμπολ έκανε και τα ποδαράκια του όπως συμβαίνει πριν από κάθε ματς.

Δείτε τις φάσεις:

Chris Silva getting the work done on both ends of the courts 😱#BasketballCL x @aekbcgr pic.twitter.com/zdxEK2fP4A — Basketball Champions League (@BasketballCL) December 10, 2025



