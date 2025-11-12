Ο Ντράγκαν Σάκοτα επέλεξε να μην χρησιμοποιήσει καθόλου τον Αρμς κόντρα στη Ρίγα.

Ο Αρμς ξεκινούσε πάντα βασικός στα ματς της ΑΕΚ, αλλά στη νίκη κόντρα στη Ρίγα την θέση του στη βασική πεντάδα πήρε ο Χαραλαμπόπουλος. Μάλιστα ο Σάκοτα επέλεξε να μην βάλει καθόλου τον Αρμς στην αναμέτρηση.

Άλλωστε ο Αμερικανός δεν έχει προσφέρει απολύτως τίποτα, παρόλο που ο Σάκοτα του έχει δώσει πολλές... δεύτερες και.. τρίτες ευκαιρίες σε όλα τα ματς, αναμένοντας να του επιστρέψει την εμπιστοσύνη ο παίκτης. Στο BCL έχει 5 πόντους μέσο όρο, ενώ εντός των τειχών μετρά 3.7. Όλα αυτά για τον βασικό small forward της Βασίλισσας.

Η Ένωση όπως σας έχουμε αναφέρει και στο Gazzetta, τσεκάρει την αγορά για παίκτες, θέλοντας να ενισχυθεί για να βελτιώσει την εικόνα της ενόψει της απαιτητικής συνέχειας. Και έτσι ανακοίνωσε την απόκτηση του Γκρεγκ Μπράουν που έρχεται να δώσει λύσεις στις θέσεις των forwards. Παίζει στο «3» και το «4».