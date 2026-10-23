Ο Βαγγέλης Λιόλιος είχε ζητήσει από τον διαιτητή Παπαπέτρου να χρεώσει τον Μπόγρη με τεχνικές ποινές, επειδή ήθελε να τον διώξει από την ομάδα.

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται οι αποκαλύψεις σχετικά με το περίφημο «Basketgate», με τον Βαγγέλη Λιόλιο να είναι σε πρώτο πλάνο και πλέον στη νέα υπόθεση που έρχεται στο φως της δημοσιότητας στο κάδρο τον Γιώργο Μπόγρη, που το 2019 αγωνίστηκε στον Προμηθέα.

Συγκεκριμένα, στην αναμέτρηση των Πατρινών κόντρα στην ΑΕΚ στις 30 Νοεμβρίου του 2019 στο ΟΑΚΑ, ο Έλληνας σέντερ έπειτα από ένα φάουλ, δέχτηκε μία τεχνική ποινή από τον διαιτητή Παπαπέτρου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του MEGA και του Live News, ο Βαγγέλης Λιόλιος που ήταν Πρόεδρος του Προμηθέα ήταν δυσαρεστημένος από την απόδοση του Έλληνα σέντερ τον οποίο είχε επαναπατρίσει μετά τη θητεία του στην Τενερίφη και ήθελε να τον διώξει. Ωστόσο, επειδή ο Μπόγρης δεσμευόταν με πολυετές συμβόλαιο δεν ήταν εύκολη η λύση του.

Για αυτό τον λόγο, σύμφωνα με τα όσα προκύπτουν από τις μαρτυρίες στη δικογραφία, ο Βαγγέλης Λιόλιος ουσιαστικά έβαλε σε εφαρμογή το πλάνο να ωθήσει τον Μπόγρη στην έξοδο, ζητώντας από τον διαιτητή, Παπαπέτρου, να του σφυρίξει τεχνικές ποινές και να πληρώνει στη συνέχεια ο παίκτης τα πρόστιμα που προβλέπονταν από τον εσωτερικό κανονισμό.

Τελικά, ο Γιώργος Μπόγρης έλυσε το συμβόλαιό του λίγες εβδομάδες αργότερα και αποχώρησε.