ΑΕΚ - Ρίγα 95-64: Αγκάλιασε την πρώτη θέση με... κερασάκι Μπράουν

Επιμέλεια: Νίκος Καρφής

Η ΑΕΚ επικράτησε της Ρίγα με και είναι πλέον αγκαλιά με την πρωτιά στον όμιλο του BCL. Κακό πρώτο ημίχρονο, εντυπωσιακό δεύτερο. Ανακοίνωσε και Γκρεγκ Μπράουν.

Αγκαλιά με την πρώτη θέση του ομίλου της στο BCL η ΑΕΚ. Η Ένωση δεν είχε πρόβλημα να επικρατήσει με 95-64 της Ρίγα και να ανέβει στο 4-0. Στο 0-4 έπεσαν οι Λετονοί. Δυσκολεύτηκε στο πρώτο ημίχρονο, αλλά πάτησε γκάζι στο δεύτερο.

Για τη Βασίλισσα ο Μπάρτλεϊ ήταν πρώτος σκόρερ με 23 πόντους, ο Σίλβα είχε 16 με 9 ριμπάουντ. Στον αντίποδα ο Κιλπς είχε 11 πόντους για τους ηττημένους.

Ο Χαραλαμπόπουλος πήρε τη θέση του Αρμς στη βασική πεντάδα, με τον Αμερικανό να ήταν εκείνος που ξεκινούσε στα προηγούμενα ματς. Ο Σάκοτα δεν έβαλε καθόλου τον Αρμς στο ματς.

Η Ένωση ανακοίνωσε και την απόκτηση του Γκρεγκ Μπράουν που έρχεται για να δώσει λύσεις στις θέσεις των forwards. Eκεί που έχει απογοητεύει ο Αρμς.

 

AEK - Ρίγα: Το ματς

Με Μπάρτλεϊ, Σίλβα και Χαραλαμπόπουλο η ΑΕΚ ξεκίνησε δυνατά για το 8-1 στο 3'. Ο Χαραλαμπόπουλος συνέχισε να δίνει λύσεις στην Ένωση και έγραψε το 11-8 με τρίποντο. Ο Ένωση ξέφυγε με double score στα μέσα της περιόδου με τις δύο βολές του Φλιώνη για το 16-11. Ο Βάναγκς έφερε το ματς στον πόντο για το 19-18. Ο Μπάρτλεϊ διαμόρφωσε το 26-20 στο τέλος του δεκαλέπτου.

Με το τρίποντο του Μπέρτανς έγινε το 26-25 για την Ρίγα, αλλά ο Κατσίβελης απάντησε άμεσα για το 29-25. Ο Κιλπς ισοφάρισε για τη Ρίγα, αλλά ο Γκρέι επανέφερε την ΑΕΚ στο +4 για το 33-29, πέντε λεπτά πριν το ημίχρονο. Με το καλάθι του Νοβίτσκι, η Ρίγα πέρασε μπροστά (37-38) στο 18'.

Με το καλάθι του Μπάρτλεϊ η ΑΕΚ έκανε το 49-43 αναγκάζοντας τον προπονητή της Ρίγα να καλέσει timeout. Η Ένωση μπήκε αλλαγμένη προς το καλύτερο στο δεύτερο ημίχρονο και ο Γκρέι έκανε το 56-43 στο 25'. Ο Μπάρτλεϊ έφτασε τους 21, αφού έγραψε το 63-48 στο 28'.

Ο Σίλβα συνέχισε να δημιουργεί προβλήματα στην άμυνα και έκανε το 71-52 στο 33'. Η ΑΕΚ έλεγξε απόλυτα το ματς μέχρι το τέλος και έφτασε στην 4η νίκη της στον όμιλο, αγκαλιάζοντας την πρώτη θέση.

Τα δεκάλεπτα: 26-20, 41-41, 65-48, 95-64

Ο MVP... ήταν ο Μπάρτλεϊ με 23 πόντους και ο Σίλβα με 16 πόντους και 9 ριμπάουντ.
O KΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... ήταν ο Σιντόροφ με 13 πόντους.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... ήταν οι 27 ασίστ της ΑΕΚ.

