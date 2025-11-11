Σάκοτα: «Στόχος μας είναι να παλέψουμε για την πρωτιά στον όμιλό μας, στο ΒCL»
Η ΑΕΚ υποδέχεται τη Ρίγα, (12/11 - 19:30) ενόψει της 4ης αγωνιστικής των ομίλων του BCL, με τον Ντράγκαν Σάκοτα να στέκεται στη σημασία και την κρισιμότητα που κρύβει ο αγώνας.
Ο Ντράγκαν Σάκοτα, ξεκαθάρισε πως στόχος της ΑΕΚ είναι να παλέψει για την πρωτιά στον όμιλό της.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του τεχνικού της ΑΕΚ:
«Εμείς έχουμε το στόχο μας. Και στόχος μας είναι να παλέψουμε για την πρωτιά στον όμιλό μας, στο ΒCL.
Κάθε αγώνας στην Ευρώπη, έχει την ίδια μεγάλη σημασία ανεξάρτητα από αντίπαλο. Κάθε αναμέτρηση κρύβει παγίδες. Εμείς οφείλουμε να είμαι έτοιμοι.
Ο τρόπος, που έχασε η Ρίγα στην Ουγγαρία από τη Σολνόκι, στην τελευταία κατοχή, αποδεικνύει ότι η αυριανή αντίπαλός μας μπορεί να παίζει δυνατά και να γίνει επικίνδυνη. Γι’ αυτό το λόγο θα είμαστε έτοιμοι».
