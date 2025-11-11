Μάβερικς: Απέλυσαν τον GM που έστειλε τον Ντόντσιτς στους Λέικερς
Ο Νίκο Χάρισον, απολύθηκε έπειτα από 9 μήνες και τη μετακίνηση του Ντόντσιτς από τους Μάβερικς στους Λέικερς.
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον έγκριτο δημοσιογράφο Σαμς Σαράνια, ο Ντουμόν (ιδιοκτήτης των Μάβερικς), παραδέχτηκε το λάθος του και ανέλαβε την ευθύνη για το trade που «ταρακούνησε» το ΝΒΑ, τη μετακίνηση του Ντόντσιτς από τους Μάβερικς στους Λέικερς.
Επίσης, ο Ματ Ρικάρντι και ο Μάικλ Φίνλεϊ, αναμένεται να διοριστούν διευθυντές ως πρωσορινοί ηγέτες των δραστηριοτήτων μπάσκετ στην ομάδα του Ντάλας.
Οι Μάβερικς, έχουν ξεκινήσει με αρνητικό ρεκόρ τη φετινή χρονιά, 3 νίκες και 8 ήττες, ενώ ο Ντόντσιτς, κάνει πράγματα και... θαύματα στο ξεκίνημά του, έχοντας 37.1 πόντους, 9.4 ριμπάουντ και 9.1 ασίστ μ.ο
The Mavericks are firing Harrison nine months after the jarring and stunning Luka Doncic trade – a move for which Dumont took accountability and accepted as a mistake in a court-side interaction with a fan on Monday night. https://t.co/PDzeix8ZmM— Shams Charania (@ShamsCharania) November 11, 2025
