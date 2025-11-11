Παρελθόν από τους Μάβερικς αποτελεί ο Νίκο Χάρισον, ο GM που έστειλε τον Λούκα Ντόντσιτς στους Λέικερς.

Ο Νίκο Χάρισον, απολύθηκε έπειτα από 9 μήνες και τη μετακίνηση του Ντόντσιτς από τους Μάβερικς στους Λέικερς.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον έγκριτο δημοσιογράφο Σαμς Σαράνια, ο Ντουμόν (ιδιοκτήτης των Μάβερικς), παραδέχτηκε το λάθος του και ανέλαβε την ευθύνη για το trade που «ταρακούνησε» το ΝΒΑ, τη μετακίνηση του Ντόντσιτς από τους Μάβερικς στους Λέικερς.

Επίσης, ο Ματ Ρικάρντι και ο Μάικλ Φίνλεϊ, αναμένεται να διοριστούν διευθυντές ως πρωσορινοί ηγέτες των δραστηριοτήτων μπάσκετ στην ομάδα του Ντάλας.

Οι Μάβερικς, έχουν ξεκινήσει με αρνητικό ρεκόρ τη φετινή χρονιά, 3 νίκες και 8 ήττες, ενώ ο Ντόντσιτς, κάνει πράγματα και... θαύματα στο ξεκίνημά του, έχοντας 37.1 πόντους, 9.4 ριμπάουντ και 9.1 ασίστ μ.ο