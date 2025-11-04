Σάκοτα: «Εγώ είμαι εδώ, θα μιλήσω όταν αποδεσμευτώ από την θέση»

Ο Ντράγκαν Σάκοτα προχώρησε σε δήλωση σχετικά με τα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών.

Ο Ντράγκαν Σάκοτα μέσω δήλωσής του στην επίσημη ιστοσελίδα της ΚΑΕ ΑΕΚ, μίλησε σχετικά με τα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών, τονίζοντας μεταξύ άλλων πως «εγώ είμαι εδώ, όταν τελειώσω, και αποδεσμευτώ από τη θέση, που τιμητικά κατέχω -διότι τιμή είναι να είμαι προπονητής τής πιο ιστορικής ομάδας μπάσκετ της Ελλάδας- θα μιλήσω».

Ο Σάλε δεν είχε πάει να κάνει δηλώσεις στην ΕΡΤ μετά την ήττα από το Περιστέρι. Τόσο ο ίδιος όσο και σύσσωμη η Ένωση είχε έντονα παράπονα από τη διαιτησία.

Ο προπονητής της Ένωσης μετά την αναμέτρηση της ομάδας του και για πολλές ώρες, ήταν στα... κάγκελα με τα όσα έγιναν με τη διαιτησία. Ήταν έξαλλος και πολύ προβληματισμένος, μεταφέροντας και τη στεναχώρια του στους συνεργάτες του.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ντράγκαν Σάκοτα

«Θέλω να πω στον κόσμο μας, πως είμαι εδώ! Πενήντα δύο χρόνια καριέρας δεν φοβήθηκα ποτέ. Δεν με λύγισε καμία συνθήκη. Όταν ένας άνθρωπος είναι «εν θερμώ» για διάφορα θέματα, φτάνει κάποιες φορές στο σημείο ν’ αναρωτιέται: «Μήπως να πρέπει να φύγω;»

Εγώ είμαι εδώ. Κοντά στην ομάδα μας, κοντά στους παίκτες μου, κοντά στους ανθρώπους που διοικούν, κοντά σε όλους όσοι βρίσκονται στον Οργανισμό.

Όμως, θέλω να πω και κάτι άλλο… Και νομίζω, ότι έχω το δικαίωμα μετά από 35 χρόνια στην Ελλάδα. Όταν τελειώσω, και αποδεσμευτώ από τη θέση, που τιμητικά κατέχω -διότι τιμή είναι να είμαι προπονητής τής πιο ιστορικής ομάδας μπάσκετ της Ελλάδας- θα μιλήσω. Το οφείλω στη συνείδησή μου, στην οικογένειά μου, στην ΑΕΚ.

Σας ευχαριστώ…»