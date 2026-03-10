Η ΑΕΚ ενημέρωσε τον κόσμο της για τα μέτρα της τάξης του ματς με την Τόφας στη SUNEL Arena (11/3, 19:00).

Η ΑΕΚ ήταν εντυπωσιακή κόντρα στον Προμηθέα και δεν είχε πρόβλημα να επικρατήσει με 102-85. Πλέον μετρά αντίστροφα για το κρίσιμο ματς με την Τόφας την Τετάρτη στη SUNEL Arena για το BCL (19:00).

Η Ένωση είναι στο 4-0, έχει προκριθεί ήδη στη φάση των 8 και πλέον θέλει να πάρει και την πρώτη θέση του ομίλου πο δίνει πλεονέκτημα έδρας στα playoffs. Οι άνθρωποι της Βασίλισσας έδωσαν πληροφορίες για τα Μέτρα Τάξης του ματς με τους Τούρκους.

Όσα αναφέρει η ΚΑΕ ΑΕΚ

Η «Βασίλισσα» αντιμετωπίζει αύριο (Τετάρτη, 11/03, 19:00) την Τόφας στη SUNEL Arena, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του Group J της φάσης των «16» του BCL.

Η παρουσία όλων σας στην αναμέτρηση, που κρίνει «εν πολλοίς» την πορεία της Ομάδας μας στη διοργάνωση, αφού η νίκη θ’ ανοίξει το δρόμο για την εξασφάλιση της πρώτης θέσης στον Όμιλο, θεωρείται επιβεβλημένη.

Ενημερώνουμε το φίλαθλο κοινό μας, ότι:

Μετά τη σύσκεψη, η οποία διεξήχθη την Δευτέρα 09/03, παρουσία της Αστυνομίας, στη SUNEL Arena, αλλά και με βάση τις οδηγίες του BCL, τα Μέτρα Τάξης της αναμέτρησης με Τόφας, έχουν ως εξής:

Παρακαλούνται όσοι δεν διαθέτουν εισιτήριο να μην προσέλθουν στο Γήπεδο.

Θα πραγματοποιούνται αυστηροί προέλεγχοι σε δύο ή τρεις ζώνες, περιμετρικά των εγκαταστάσεων.

Δεν επιτρέπεται η χρήση πανό ή πλακάτ, με πολιτικό, ρατσιστικό, υβριστικό, αντιαθλητικό περιεχόμενο, η χρήση καπνογόνων ή βεγγαλικών πάσης μορφής, και η χρήση εθνικών σημαιών.

Σας παρακαλούμε, όπως λάβετε σοβαρά υπόψιν τις άνωθεν υποδείξεις των θεσμικών οργάνων.

Mε πνεύμα και διάθεση συνεργασίας μπορούμε να πράξουμε το αυτονόητο.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤO «ΣΠΙΤΙ» ΜΑΣ.