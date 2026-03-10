Σάκοτα: «Να τερματίσουμε στην πρώτη θέση»

Ο προπονητής της ΑΕΚ Ντράγκαν Σάκοτα ανέλυσε την αναμέτρηση της Τετάρτης (11/3) με την Τόφας στη SUNEL Arena για την 5η αγωνιστική του Group J της φάσης των «16» του BCL.

Αποφασισμένη να κάνει τα πάντα για να κατακτήσει την πρώτη θέση στον όμιλο της είναι η ΑΕΚ που υποδέχεται την Τετάρτη (11/3, 19:00) στη SUNEL Arena την Τόφας, για την 5η αγωνιστική του Group J της φάσης των «16» του Basketball Champions League.

«Έχουμε ακόμη δύο αγώνες στον όμιλό μας, με Τόφας στο γήπεδό μας και με Άλμπα στο Βερολίνο. Βρισκόμαστε πάντα εντός του στόχου μας, που είναι να τερματίσουμε στην πρώτη θέση του ομίλου. Παίζουμε αύριο με την Τόφας – μία ομάδα με αξιόλογες μονάδες – που έχω σε μεγάλη εκτίμηση. «Κοιτάζαμε» κι εμείς κάποιους παίκτες της παλαιότερα, οπότε τους γνωρίζουμε πολύ καλά» δήλωσε ο προπονητής της ΑΕΚ Ντράγκαν Σάκοτα για την αναμέτρηση με την τουρκική ομάδα.

«Από τη μία, βέβαια, η Τόφας δεν έχει κίνητρο βαθμολογικά, από την άλλη, όταν μία ομάδα παίζει χωρίς πίεση, μπορεί να προσφέρει περισσότερα πράγματα μέσα στο παρκέ. Η αλήθεια είναι, ότι η Τόφας δυσκολεύτηκε σε σημαντικά παιχνίδια, όμως τώρα χωρίς πίεση, και με το ταλέντο που διαθέτει, μπορεί να δημιουργήσει πολλά προβλήματα και πρέπει να είμαστε πανέτοιμοι. Είναι το δεύτερο ματς, που δίνουμε μετά τη διακοπή και τα πράγματα για εμάς δεν έχουν στρώσει…» συνέχισε ο Σερβοέλληνας τεχνικός του «δικεφάλου».

Και κατέληξε: «Ελπίζω, ωστόσο, ότι θα μας βοηθήσει η εξέλιξη του ματς, και βαθμολογικά και αγωνιστικά, ώστε να είμαστε ακόμη πιο έτοιμοι για τα επόμενα ματς, που έρχονται».

