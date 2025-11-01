ΑΕΚ: Δεν έκανε δηλώσεις ο Σάκοτα μετά την ήττα, παράπονα από τη διαιτησία η Ένωση
Η ΑΕΚ ηττήθηκε με 79-66 από το Περιστέρι για την 5η αγωνιστική της Stoiximan GBL και έτσι έπεσε στο 4-1 στο πρωτάθλημα. Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Ντράγκαν Σάκοτα δεν πήγε για δηλώσεις στην ΕΡΤ σαν ένδειξη διαμαρτυρίας.
Ο προπονητής της Bασίλισσας και οι άνθρωποι της Ένωσης έχουν παράπονα με τη διαιτησία και με ορισμένα σφυρίγματα κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, κάτι που μετέδωσε και η ΕΡΤ. Ο Σάλε χρεώθηκε με τεχνική ποινή νωρίς στο ματς, ενώ άλλη μια τεχνική ποινή δέχθηκε και ο πάγκος της Ένωσης.
Οι βολές ήταν 31-14 υπέρ του Περιστερίου στο ματς.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.