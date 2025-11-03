Ο Ραϊκουάν Γκρέι βρίσκεται στην κορυφή της λίστας και οδηγεί την κούρσα για το MVP της σεζόν μετά από τρεις αγωνιστικές, σύμφωνα με το BCL.

Ο ΡαϊΚουάν Γκρέι αποτελεί μια σταθερά για την ΑΕΚ και τη φετινή σεζόν. Ο Αμερικανός φόργουορντ γράφει και φέτος εξαιρετικά νούμερα στο Basketball Champions League και μάλιστα προηγείται αυτήν τη στιγμή στην κούρσα για το MVP της φετινής σεζόν.

Ο Γκρέι, σύμφωνα με τη λίστα που δημοσίευσε η ίδια η διοργάνωση, φιγουράρει προς το παρόν στην κορυφή του MVP Race. Αφήνοντας στο Νο2 τον Άντε Τόμιτς της Μπανταλόνα και τον Φάμπιαν Γουάιτ Τζούνιορ της Γαλατασαράι στο Νο3.

Η ΑΕΚ βρίσκεται στο 3-0 στον όμιλό της, με τον Γκρέι να γράψει διψήφιους μέσους όρους στους πόντους. Συγκεκριμένα, στα τρία παιχνίδια των «κιτρινόμαυρων» μετράει 12.7 πόντους, 7.3 ριμπάουντ, 3.7 ασίστ και έχει συνεισφέρει τα μέγιστα στο 3/3 της ομάδας του Ντράγκαν Σάκοτα στον όμιλο.