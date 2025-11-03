ΑΕΚ, Γκρέι: Στην κορυφή του MVP Race για το BCL μετά από τρεις αγωνιστικές
Ο ΡαϊΚουάν Γκρέι αποτελεί μια σταθερά για την ΑΕΚ και τη φετινή σεζόν. Ο Αμερικανός φόργουορντ γράφει και φέτος εξαιρετικά νούμερα στο Basketball Champions League και μάλιστα προηγείται αυτήν τη στιγμή στην κούρσα για το MVP της φετινής σεζόν.
Ο Γκρέι, σύμφωνα με τη λίστα που δημοσίευσε η ίδια η διοργάνωση, φιγουράρει προς το παρόν στην κορυφή του MVP Race. Αφήνοντας στο Νο2 τον Άντε Τόμιτς της Μπανταλόνα και τον Φάμπιαν Γουάιτ Τζούνιορ της Γαλατασαράι στο Νο3.
Η ΑΕΚ βρίσκεται στο 3-0 στον όμιλό της, με τον Γκρέι να γράψει διψήφιους μέσους όρους στους πόντους. Συγκεκριμένα, στα τρία παιχνίδια των «κιτρινόμαυρων» μετράει 12.7 πόντους, 7.3 ριμπάουντ, 3.7 ασίστ και έχει συνεισφέρει τα μέγιστα στο 3/3 της ομάδας του Ντράγκαν Σάκοτα στον όμιλο.
AEK BC’s engine, RaiQuan Gray, sits at the top of the MVP Race! 👑#BasketballCL I @aekbcgr pic.twitter.com/WC9dXTGMqJ— Basketball Champions League (@BasketballCL) November 3, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.