Ο Ντράγκαν Σάκοτα είναι στα... κάγκελα μετά τα όσα έγιναν με τη διαιτησία κόντρα στο Περιστέρι και κάνει... δεύτερες σκέψεις, κάτι που φάνηκε μιλώντας στους συνεργάτες του.

Η ΑΕΚ ηττήθηκε με 79-66 από το Περιστέρι για την 5η αγωνιστική της Stoiximan GBL και έτσι έπεσε στο 4-1 στο πρωτάθλημα. Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Ντράγκαν Σάκοτα δεν πήγε για δηλώσεις στην ΕΡΤ σαν ένδειξη διαμαρτυρίας, ενώ φυσικά σύσσωμη η Ένωση έχει έντονα παράπονα από τη διαιτησία και υπάρχει εκνευρισμός για τα όσα διαδραματίστηκαν το Σάββατο.

Ο Σάλε μίλησε στη συνέντευξη Τύπου και εξέφρασε τα παράπονα του για τη διαιτησία της αναμέτρηση, αποκαλύπτοντας και διάλογο που είχε με διαιτητή κατά τη διάρκεια του ματς, αναφέροντας πως «Οι διαιτητές βοήθησαν να μοιάζουμε η χειρότερη ΑΕΚ φέτος».

Ο προπονητής της Βασίλισσας είναι στα... κάγκελα με τη διαιτησία. Είναι σε μια φάση άρνησης για όλα. Αυτή τη στιγμή δεν θέλει να ακούει τίποτα για μπάσκετ.

Μάλιστα έλεγε στους συνεργάτες του μεταξύ άλλων μετά το τέλος της αναμέτρησης: «Έναν χρόνο λες και έχω κάνει κακό στο ελληνικό μπάσκετ. Μήπως πρέπει να κάνω στην άκρη για το καλό της ομάδας; Μήπως άθελα μου πληγώνω και την ομάδα; Mόνο καλό έχω κάνει στο ελληνικό μπάσκετ. Γιατί μου το κάνουν αυτό τώρα;». Είναι έντονα προβληματισμένος και στεναχωρημένος. Ένας άνθρωπος με σπουδαία πορεία στο ελληνικό μπάσκετ και την ΑΕΚ. Αξίζει σεβασμό και δεν τον εισπράτει, κάτι που τον έχει στεναχωρήσει πολύ.

Mάλιστα ο Ντράγκαν Σάκοτα μίλησε με τον Μάκη Αγγελόπουλο και γίνεται προσπάθεια να ηρεμήσει ο προπονητής της ΑΕΚ, μετά τα όσα έγιναν με τη διαιτησία στο ματς με το Περιστέρι. Παρόλο που είναι δύσκολο, αφού ο head coach της ΑΕΚ είναι έξαλλος με την κατάσταση.