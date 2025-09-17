Η 12άδα της ΑΕΚ για το σπουδαίο φιλικό με τη Φενέρ (19:30, live Gazzetta) στη SUNEL Arena περιλαμβάνει τόσο τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο όσο και τον Λούκας Λεκαβίτσιους.

Η ΑΕΚ κοντράρεται με τη Φενέρ σε ένα πολύ δυνατό φιλικό, κάτι παραπάνω από μια εβδομάδα πριν το Super Cup της Ρόδου. Οι δύο ομάδες είχαν διασταυρώσει τα ξίφη τους και την περσινή σεζόν σε φιλικό στη SUNEL Arena, με τους Τούρκους να επικρατούν.

Ο Ντράγκαν Σάκοτα επέλεξε την 12άδα του για το απαιτητικό φιλικό κόντρα στο σύνολο του Σάρας. Κανονικά στην 12άδα βρίσκεται ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος (δεν είχε παίξει στα φιλικά σε Ιταλία και Ρουμανία), όπως και ο Χουχούμης που βοηθά στην προετοιμασία.

Η 12άδα της ΑΕΚ: Γκρέι, Σκορδίλης, Χουχούμης, Φλιώνης, Λεκαβίτσιους, Αρσενόπουλος, Πετσάρσκι, Κουζμίνσκας, Μπάρτλεϊ, Αρμς, Σίλβα και Χαραλαμπόπουλος.

Η 12άδα της Φενέρ: Μπέικοτ, Μπιρσέν, Μπόλντγουιν, Μέλι, Εκσίογλου, Μαχμούτογλου, Μπόστον, Μπιμπέροβιτς, Χολ, Ζάγκαρς, Κόλσον και Μπιρτς.