Γκρέι στο Gazzetta: «Έμεινα στην ΑΕΚ λόγω Σάκοτα και θέλω το BCL»

Ο Ραϊκούαν Γκρέι εξήγησε στο Gazzetta την απόφαση του να μείνει στην ΑΕΚ, ενώ φανέρωσε την... τρέλα του να κάνει το βήμα παραπάνω φέτος και να κατακτήσει το BCL.

Ήταν ένας από τους... πυλώνας στο δημιούργημα του Ντράγκαν Σάκοτα τη σεζόν που πέρασε σε μια πολύ ξεχωριστή πορεία της ΑΕΚ μέχρι το Final Four του BCL, εκεί όπου κατέκτησε την τρίτη θέση. Ένας ποιοτικότατος ψηλός με clutch στιγμές όπως το σωτήριο τρίποντο του στα playoffs κόντρα στον ΠΑΟΚ, όπου κράτησε... ζωντανή την Ένωση και στη συνέχεια προκρίθηκε στους 4 της Stoiximan GBL.

Ο Ραϊκούαν Γκρέι έμεινε στην Ένωση και θα αποτελέσει και φέτος... βαρόμετρο, όντας ο βασικός power forward της ομάδας. Ένας ψηλός που μπορεί να κάνει πολλά πράγματα στο παρκέ. Ο Αμερικανός μίλησε κατά τη διάρκεια της media day στο Gazzetta και αποθέωσε τον κόουτς Σάκοτα, αναφέροντας πως είναι ο βασικός λόγος που έμεινε στην ΑΕΚ.

Στάθηκε στον ρόλο των... παλιών στην ομάδα, ενώ φανέρωσε την... τρέλα του να πάει όλη τη διαδρομή φέτος μέχρι τον τίτλο στο BCL. Τέλος έδειξε την αγάπη του για τον κόσμο της Βασίλισσας, ζητώντας τους να στηρίξουν σε κάθε παιχνίδι, αλλά να είναι υπομονετικοί μέχρι να... δέσει η ομάδα.

Για τον βασικό λόγο που εμεινε στην ΑΕΚ, είπε: «Ο βασικός λόγος της παραμονής μου ήταν ο κόουτς Σάκοτα. Εκπληκτικός κόουτς. Σημαντικό ρόλο έπαιξαν και οι φίλαθλοι της ΑΕΚ. Με βοήθησε πολύ ο Σάκοτα. Βοήθησε την καριέρα μου στην Ευρώπη και το μέλλον μου δίχως αμφιβολία. Φυσικά στην ΑΕΚ υπάρχουν σπουδαία παιδιά, είναι μια υπέροχη ομάδα. Έχει δημιουργηθεί ένα τρομερό group με σπουδαία επιρροή από τον κόουτς.

Για την ανανεωμένη frontline της Βασίλισσας τόνισε: «Έχουμε εξαιρετικούς παίκτες στη frontline μας. Βάλαμε περισσότερη αθλητικότητα και γίναμε πιο physical αυτή τη σεζόν. Πρέπει να μάθουμε να συνεργαζόμαστε και να είμαστε όλοι στην ίδια... σελίδα. Να ξεκινήσουμε να παίρνουμε νίκες και να αναπτύξουμε τη χημεία

Για την έξτρα... δουλειά των παλιών (Γκρέι, Κουζμίνσκας, Φλιώνης και Σκορδίλης) να βάλουν στο κλίμα τους... νέους, ανέφερε: «Ναι σίγουρα θα πρέπει να βοηθήσουμε. Να τους κάνουμε να νιώσουν άνετα στο νέο περιβάλλον. Να τους βάλουμε στο... κλίμα όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Ο κόουτς κάνει εξαιρετική δουλειά και σε αυτόν τον τομέα. Πρέπει να χτίσουμε τη... χημεία τόσο εντός ΄όσο και εκτός παρκέ. Θα είναι διασκεδαστικό και φέτος. Έχουμε φτιάξει μια εξαιρετική ομάδα».

«Ενώσαμε τα... κομμάτια και πρέπει να λειτουργήσει, να είστε υπομονετικοί»

Για την περσινή ικανότητα της ΑΕΚ στον επιθετικό τομέα και αν περιμένει το ίδιο: «Ναι αλλά θα μας πάρει χρόνο να βρεθούμε στο ίδιο σημείο. Πρέπει να έχουμε την ίδια νοοτροπια, την προσέγγιση για τα παιχνίδια. Να κερδίσουμε όσο περισσότερο ματς μπορούμε, όπως και πέρυσι που φτάσαμε μέχρι και το Final Four. Στόχος είναι να γινόμαστε καλύτεροι κάθε μέρα. Ξέρω ότι ο κόσμος πιστεύει και φέτος σε εμάς. Πρέπει κάθε μέρα να δουλεύουμε σκληρά και να προχωράμε βήμα βήμα. Δεν θα είναι εύκολο, θα μας πάρει χρόνο. Αλλά στόχος μας είναι να φτάσουμε ξανά σε ένα πολύ καλό σημείο».

Για το αν στοχεύει στην κατάκτηση του BCL φέτος: «Είναι και ο στόχος της ομάδας, όχι μόνο δικός μου. Κάθε χρόνο θέλω να βρίσκομαι στον τελικό είτε είναι τo ΒCL, είτε το ελληνικό πρωτάθλημα. Πρέπει να στοχεύεις πάντα ψηλά, αυτή είναι η νοοτροπία μας. Ενώσαμε τα... κομμάτια και πρέπει να το κάνουμε να λειτουργήσει τώρα. Θα είναι η δεύτερη σεζόν μου στην Ευρώπη και την Αθήνα και θα το απολαύσω. Σπουδαία εμπειρία».

Για το μήνυμα που θέλει να στείλει στον κόσμο της ΑΕΚ: «Να μας στηρίξουν όλη τη σεζόν. Χρειαζόμαστε την ενέργεια τους για να κάνουμε αντίστοιχη πορεία με την τελευταία σεζόν και καλύτερη. Λατρεύω να βλέπω το γήπεδο γεμάτο. Είναι υπέροχη η αίσθηση. Μου αρέσει να μας δίνουν δύναμη οι οπαδοί μας και έξω από το γήπεδο, στους δρόμους. Είμαστε νέα ομάδα. Να είναι υπομονετικοί αλλά να μην σταματήσουν ποτέ να μας στηρίζουν»