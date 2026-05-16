Σάκοτα: «Να διεκδικήσουμε στo πρωτάθλημα ό,τι μας αναλογεί»

Ο Ντράγκαν Σάκοτα μίλησε για το Game 2 της ΑΕΚ με τον Άρη (17/5, 17:30) στη Stoiximan GBL.

Η ΑΕΚ επικράτησε του Άρη στη SUNEL Arena στο Game 1, έκανε το 1-0 στη σειρά των προημιτελικών και θέλει να τελειώσει την ιστορία στη Θεσσαλονίκη την Κυριακή (17:30, live Gazzetta).

O Ντράγκαν Σάκοτα μίλησε ενόψει του Game 2 που θα γίνει στο Nick Galis Hall και τόνισε ότι ο Άρης είναι πολύ καλύτερη ομάδα τώρα σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες.

«Όπως είπαμε και πριν από το πρώτο ματς των playoffs, στόχος μας είναι να παίξουμε όσο καλύτερα μπορούμε, για να διεκδικήσουμε στo Πρωτάθλημα ό,τι μας αναλογεί. Ο Άρης είναι μία σκληρή ομάδα. Αποδείχθηκε στο πρώτο ματς, στο γήπεδό μας, ότι προερχόταν από πολλές προπονήσεις, είχε περισσότερο χρόνο, και ήταν πανέτοιμος και πνευματικά και αγωνιστικά.

Έτσι ή αλλιώς, οι μεταξύ μας αναμετρήσεις πάντα έχουν μία ιδιαιτερότητα, με χαρακτηριστικό στοιχείο τη δύναμη. Προφανές είναι, ότι ο Άρης είναι πολύ καλύτερη ομάδα τώρα, σε σχέση με την ομάδα των πρώτων μηνών. Ελπίζω να γίνει ακόμη ένα όμορφο ματς», ήταν τα λόγια του head coach της Βασίλισσας.