Αρμς στο Gazzetta: «Αγαπημένος Κόμπι, στην ΑΕΚ για την μητέρα και την αδερφή μου»

Ο Άντονις Αρμς μίλησε στο Gazzetta για τον λόγο που επέλεξε την ΑΕΚ, ενώ αναφέρθηκε στο πρότυπο του, τον τεράστιο Κόμπι Μπράιαντ και τη Mamba Mentality.

Η ΑΕΚ προετοιμάζεται για τη νέα σεζόν και την Τρίτη 16 Σεπτέμβρη έγινε η media day της ομάδας, μια μέρα πριν το σπουδαίο φιλικό στη SUNEL Arena κόντρα στη Φενέρ. Ένας από τους παίκτες που έχουν τραβήξει τα βλέμματα πάνω τους στα φιλικά με την απόδοση τους και την ικανότητα στο σκοράρισμα είναι ο Άντονις Aρμς που θα δώσει λύσεις κατά τη διάρκεια της σεζόν στην περιφέρεια (όπως φαίνεται θα ξεκινά βασικος στο «3»).

Ένας εντυπωσιακός περιφερειακός που θα... σηκώσει στο πόδι το γήπεδο με τα καρφώματα του και θα βοηθήσει την Ένωση να είναι ξανά fun to watch ομάδα. Ο Αρμς μίλησε στο Gazzetta για τον λόγο που ήρθε στην ΑΕΚ και στάθηκε στην αδερφή του και τη μητέρα του. Αποθέωσε τον Ντράγκαν Σάκοτα, ενώ έδειξε τη δίψα του για τίτλους.

Δεν παρέλειψε να αναφερθεί στη διαφορά του ΝΒΑ με το ευρωπαϊκό μπάσκετ, ενώ έκλεισε μιλώντας για το πρότυπο του, τον τεράστιο Κόμπι Μπράιαντ, του οποίου τη νοοτροπία προσπαθεί να ακολουθεί σε όλη την καριέρα του.

Για τον λόγο που ήρθε στην Ελλάδα για την ΑΕΚ: «Ο λόγος που ήρθα είναι να φροντίσω την μητέρα μου και η αδερφή. Θέλω να τις φροντίζω και να τις προσέχω. Είναι πολύ σημαντικές για μένα».

Για τα στοιχεία που θα δώσει στην Ένωση τη νέα σεζόν: «Θα προσπαθήσω να δώσω πολλά στην ομάδα. Θέλω να κερδίσουμε τα ματς και να είμαι καλός, ομαδικός παίκτης. Να βοηθάω τους συμπαίκτες μου. Αυτό που κάνω δηλαδή από μικρό παιδί που θυμάμαι τον εαυτό μου να ασχολείται με το μπάσκετ. Το μπάσκετ είναι μπάσκετ όπου και αν πας. Τώρα που ήρθα Ευρώπη θα πρέπει να είμαι πιο... εγκεφαλικός. Να μην έχω σκαμπανεβάσματα και να διαβάζω την αντίπαλη άμυνα. Να προσφέρω λύσεις στους συμπαίκτες μου».

«Κοίτα τα banners που κρέμονται στην οροφή για τον Σάκοτα»

Για τον Ντράγκαν Σάκοτα: «Είναι θρύλος φίλε μου. Κοίτα τα banners που κρέμονται. Δεν θα ήταν εδώ χωρίς να είχε κερδίσει πράγματα. Θα ακολουθώ την ηγεσία του όπως και του αρχηγού Flιο (Φλίωνης) και θα κάνω ότι καλύτερο μπορώ».

Για τον στόχο της ΑΕΚ στο BCL: «Να κατακτήσουμε το BCL. Σε όποια ομάδα και αν πάω, θέλω να κερδίζω. Θέλω να παίρνουμε πρωταθλήματα και να είμαστε οι καλύτεροι. Μπορείς να ελέγξεις πολλά πράγματα στο μπάσκετ. Θέλω να είμαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου και να βοηθήσω την ομάδα. Μακάρι να κερδίσουμε το τρόπαιο στο τέλος».

Για το εξαιρετικό ξεκίνημα στα φιλικά και ότι είναι εκ των κορυφαίων στο σκοράρισμα: «Το σκοράρισμα είναι κάτι που πάντα κάνω. Προσπαθώ να είμαι καλός στο κομμάτι αυτό. Αλλά ποτέ δεν έπαιξε μπάσκετ στην Ευρώπη. Πρέπει να προσαρμοστώ και να γίνει παίκτης ομάδας. Να νικά η ομάδα και δεν με νοιάζει πόσους πόντους θα βάζω».

Για το ΝΒΑ που είναι... άλλο επίπεδο: «Νομίζω πως το ΝΒΑ είναι διαφορετικό. Πιο αθλητικό με πολλά σκαμπανεβάσματα. Είναι διαφορετικό παιχνίδι. Έχει να κάνει με half court επίθεση και να ... τρυπήσεις την άμυνα. Πρέπει να είσαι πολύ γρήγορος στις αποφάσεις σου. Πρέπει να είσαι εκρηκτικός».

Για το πρότυπο του: «Είναι ο Κόμπι Μπράιαντ. Ο αγαπημένος μου παίκτης. Τον παρακολουθούσα από τότε που ήμουν μικρός. Είναι τεράστια η απώλεια του. Προσπαθώ να ακολουθώ την Μamba Mentality. Αν δεις τα παπούτσια μου είναι Κόμπι. Πάντα τα παπούτσια μου ήταν Κόμπι. Δεν πρέπει να τα παρατάς ποτέ και να δίνεις το 100% ανεξάρτητως της κατάστασης. Μπορείς να πάρεις πολλά για να τα κρατήσεις είτε κερδίσεις, είτε χάνεις»