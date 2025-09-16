O Bασίλης Χαραλαμπόπουλός αναμένεται να κάνει την πρώτη του εμφάνιση με τη φανέλα της ΑΕΚ στο φιλικό κόντρα στη Φενέρ στη SUNEL Arena (17/9, 19:30, live Gazzetta, ERT World).

Ένα πολύ δυνατό φιλικό θα παίξει η ΑΕΚ την Τετάρτη 17/9 στη SUNEL Arena (19:30, live Gazzetta, ERT World), αφού θα βρεθεί αντιμέτωπη με την πρωταθλήτρια Ευρώπης, Φενέρ. Μάλιστα η ομάδα του Σάρας που κατέκτησε τη Euroleague, είχε έρθει και στο ξεκίνημα της περσινής σεζόν στο γήπεδο της ΑΕΚ για φιλικό με τη Βασίλισσα.

Στο ματς κόντρα στους Τούρκους αναμένεται να κάνει και την πρώτη του εμφάνιση με τη φανέλα της Ένωσης ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, ο οποίος δεν αγωνίστηκε στα φιλικά σε Ρουμανία και Ιταλία.

Στην Ένωση στηρίζουν πολλά πάνω του για τη θέση του small forward, εκεί όπου υπάρχει και ο Άντονις Αρμς που ήταν βασικός στα φιλικά και προγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις. Η ποιότητα και η εμπειρία του Έλληνα παίκτη είναι αδιαμφισβήτη και όπως όλα δειχνουν ο Ντράγκαν Σάκοτα θα τον έχει στη διάθεση του στο φιλικό με την Φενέρ.

Ο «Χαραλαμπό» είχε τραυματιστεί στο ματς του Άρη με την Τουρκ Τέλεκομ και υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού, κάτι που τον ανάγκασε να χάσει το υπόλοιπο της σεζόν που πέρασε. Όμως πλέον πατά γερά στα πόδια του ξανά και θέλει να βοηθήσει την ΑΕΚ να πετύχει τους στόχους της.