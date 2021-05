Εξαρτάται πώς θα δεις το ποτήρι των ημιτελικών. Μισοάδειο ή μισογεμάτο.

Από τη μία υπάρχει ένα δεδομένο. Ο Παναθηναϊκός έκανε τη δουλειά απέναντι στην αξιόμαχη ΑΕΚ και πήρε την πρόκριση για τους τελικούς της Basket League για 19η συνεχόμενη χρονιά και για 23η τα τελευταία 24 χρόνια. Αυτό αν μη τι άλλο τον κρατάει μέσα στον πρωταρχικό στόχο της σεζόν, ο οποίος δεν ήταν άλλος από την κατάκτηση του double.

Από την άλλη, και παρακολουθώντας τα παιχνίδια της ομάδας στα ημιτελικά, δεν γίνεται να μην επικρατεί προβληματισμός για την συνολική εικόνα της ομάδας στο παρκέ. Η Ένωση όχι μόνο κοίταξε στα μάτια τον Παναθηναϊκό, αλλά με σωστή τακτική (πάντα βάσει του ρόστερ που είχε), σωστή νοοτροπία και άρτιο «διάβασμα» λίγο έλειψε να του κάνει τη (μεγάλη) ζημιά. Ναι μεν είχε μπαρουτοκαπνισμένους και έμπειρους παίκτες όπως ο Ματσιούλις, ο Ζήσης, ο Λοτζέσκι οι οποίοι γνωρίζουν από τέτοιες καταστάσεις, αλλά από την άλλη δέσποζε η παρουσία του «ηγετικού» Παπαπέτρου.

Τον είδαμε και στον τελικό του Κυπέλλου όπου το... πήρε πάνω του με αποτέλεσμα να οδηγήσει τους «πράσινους» στην κατάκτηση του τροπαίου και να κερδίσει και το βραβείο του MVP. Επίσης στη σειρά με την ΑΕΚ, εκείνος ήταν που κατά πρώτο λόγο έκανε την διαφορά. Το «λένε» και οι αριθμοί του: Στα τέσσερα παιχνίδια των ημιτελικών είχε κατά μέσο όρο 17 πόντους, 4,8 ριμπάουντ, 3,2 ασίστ, 1 κλέψιμο σουτάροντας με 51,5% στα δίποντα (17/33), 44% στα τρίποντα (7/16) και 100% στις βολές (13/13) ανά 33 λεπτά συμμετοχής!

Όχι μόνο είναι ο αρχηγός του Παναθηναϊκού, αλλά συμπεριφέρεται εμπράκτως ως αρχηγός της ομάδας, δεν φοβάται να το πάρει πάνω του, ζητάει τη μπάλα όταν «καίει» και φροντίζει να κάνει την διαφορά. Είναι αυτό που λένε και οι Αμερικανοί: «When the going gets tough, the tough get going» και ο Παπαπέτρου, τόσο στον τελικό κυπέλλου, όσο και στη σειρά με την ΑΕΚ, ανέλαβε δράση. Θα μου πείτε «γιατί δεν τα έκανε στην EuroLeague». Και όμως, και εκεί τα έκανε τηρουμένων των αναλογιών και στο μέτρο του δυνατού, έχοντας πολύ καλά νούμερα.

Αυτή τη στιγμή, τρία χρόνια μετά την απόφασή του να αφήσει τον Ολυμπιακό και να μετακομίσει στον Παναθηναϊκό, έχει δικαιωθεί απόλυτα. Τόσο όσον αφορά το ομαδικό επίπεδο (δύο πρωταθλήματα με το τρίτο να βρίσκεται στην... πορεία, δύο κύπελλα, συμμετοχή σε playoffs EuroLeague και παραλίγο και δεύτερη συμμετοχή αν δεν υπήρχε η διακοπή λόγω της πανδημίας) όσο και όσον αφορά το ατομικό.

Ο ρόλος του στους «πράσινους» άλλαξε, απέκτησε περισσότερες ευθύνες, ενώ πήρε πρώτο πρωταγωνιστικό ρόλο και έφτασε στο σημείο να γίνει αρχηγός της ομάδας και να την οδηγεί σ' ένα ακόμα double στην ιστορία της. Βελτίωσε πολλά πράγματα στο παιχνίδι του και ειδικά το μακρινό σουτ, απέκτησε περισσότερη αυτοπεποίθηση, δυνάμωσε περισσότερο, κάνει πολλές δουλειές στο παρκέ και αποτελεί τον παίκτη που κάθε ομάδα θα ήθελε να έχει στο ρόστερ της.

Και όταν μια ομάδα σε πιστέψει, αυτομάτως μπορεί και να σε απογειώσει. Αυτή τη στιγμή ο Παπαπέτρου έχει κάνει μεγάλο step up, έχει ανέβει πολλά επίπεδα και αν μη τι άλλο έχει εκτοξεύσει τη μετοχή του στο χρηματιστήριο του μπάσκετ. Εχω ξαναγράψει ότι το «χτίσιμο» του νέου Παναθηναϊκού πρέπει να ξεκινήσει πρώτα από τους Παπαπέτρου και Μήτογλου. Αν θέλουν οι «πράσινοι» να είναι ανταγωνιστικοί στην EuroLeague και να παραμένουν το φαβορί για την κατάκτηση της Basket League (είτε με τον Ολυμπιακό, είτε χωρίς τον Ολυμπιακό) θα πρέπει να έχουν κορμό ΚΑΛΩΝ Ελλήνων παικτών. Δεν ξέρω πώς θα βρεθεί λύση για να μείνουν όλοι, αλλά ο ο Παναθηναϊκός οφείλει και πρέπει να προσπαθήσει για την υπέρβαση.

Τουλάχιστον να κάνει ό,τι μπορεί και ό,τι περνάει από το χέρι (και την τσέπη) ώστε να τους πείσουν να παραμείνουν. Φανταστείτε στη σειρά με την ΑΕΚ να μην υπήρχαν οι Έλληνες... Αυτη τη στιγμή ο Παναθηναϊκός θα περίμενε τον αντίπαλό του στους μικρούς τελικούς και όχι στους τελικούς του πρωταθλήματος.

Αυτό δείχνει και το πρόβλημα που υπάρχει στην ομάδα. Μπορεί (συνολικά στη σειρά) απέναντι στην ΑΕΚ ο Παναθηναϊκός να έπαιζε... κάτι σαν μπάσκετ, αλλά από τη στιγμή που υπήρχε ο Παπαπέτρου (με 11 πόντους στην τέταρτη περίοδο και όταν η μπάλα «έκαιγε» με την ΑΕΚ στο 63-54) και ο Χεζόνια να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους, ένα πεντάλεπτο ήταν αρκετό. Επιμέρους 17-1, ο Παναθηναϊκός στο 71-64 και η σεμνή τελετή έλαβε τέλος. Όμως σίγουρα αυτό δεν ήταν μπάσκετ ομάδας. Δεν ήταν προϊόν καλών συνεργασιών, καλοδουλεμένων καταστάσεων και «απαντήσεων» στην τακτική που είχε «σχεδιάσει» ο Αγγέλου για τη σειρά.

Η αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει παρουσιάσει κάτι στα δύσκολα. Είτε ήταν στον τελικό με τον Προμηθέα, είτε ήταν στη σειρά με την ΑΕΚ. Όταν «κόλλαγε» όλο το σύστημα, πότε θα «ξελάσπωνε» την ομάδα ο Παπαπέτρου, πότε ο Μήτογλου, πότε ο Χεζόνια κ.ο.κ. Όμως δεν είναι έτσι. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να παρουσιάσει καλό πρόσωπο στους τελικούς. Ακόμη και αν δεν το χρειάζεται, ακόμη και αν... κάνουν τη δουλειά οι προσωπικότητες. Με όλον το σεβασμό στους Πατρινούς και στο Λαύριο, αλλά για να χάσουν οι «πράσινοι» τον τίτλο θα πρέπει να μείνουν στα αποδυτήρια και να μην «κατέβουν» να παίξουν. Αν ήταν νοκ άουτ ματς δεν θα το ανέφερα αυτό. Όμως σε σειρά best of five αγώνων, ο καλύτερος, στο τέλος θα νικήσει...

ΥΓ: Η προσωπικότητα του Ιωάννη Παπαπέτρου στάθηκε ΚΑΙ στις δηλώσεις που έκανε στην ΕΡΤ. Πρώτα μοίρασε συγχαρητήρια στην ΑΕΚ, πρώτα στάθηκε στο πόσο ανταγωνιστική παρουσιάστηκε και μετά μίλησε για τη πρόκριση της δικής του ομάδας.

ΥΓ2: Αντίθετα με τον Παπαπέτρου, ο Βαγγέλης Αγγέλου επέλεξε να πει στη σχετική ερώτηση του Γιάννη Νάτου στην κάμερα της ΕΡΤ όσον αφορά τον αρχηγό του Παναθηναϊκού: «Μίλησε ο προπονητής του. Είναι προσωπικότητα, μπράβο στον Παπαπέτρου, υπάρχει ερώτηση για την ΑΕΚ;» Από τη μία δικαιολογώ τον τεχνικό της Ένωσης να απαντήσει έτσι. Είδε την ομάδα του να πετάει στα σκουπίδια μια τεράστια ευκαιρία με το +9 του 33' (63-54) με αποτέλεσμα οι σφυγμοί να βρίσκονται στα ύψη μετά το τέλος του αγώνα.. Από την άλλη όμως πρόκειται για έναν έμπειρο προπονητή, με πολλά χιλιόμετρα στα παρκέ και ίσως να έπρεπε να αντιμετωπίσει αλλιώς αυτήν την ερώτηση.

ΥΓ3: Πολύ όμορφοι οι τελικοί στην Α1 Γυναικών. Από πλευράς μπάσκετ, σασπένς, ενδιαφέροντος. Πολλά μπράβο στον Παναθηναϊκό που δεν τα παράτησε ποτέ, δεν έσκυψε το κεφάλι με το -18 στο δεύτερο ματς, βρήκε την «μαχητική ψυχή» και κατάφερε να γυρίσει ενα χαμένο παιχνίδι και στη συνέχεια να πανηγυρίσει το πρωτάθλημα μέσα στο ΣΕΦ. Η Ελένη Καπογιάννη έβαλε φαρδιά-πλατιά την υπογραφή της και όπως είπε στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Gazzetta.gr, κάτι πρέπει να γίνει για να έχει το μπάσκετ γυναικών και τη προβολή, που ενδεχομένως, να του αξίζει.

ΥΓ4: Ξεκινάει το Final 4 της Κολωνίας. Θέλω και «βλέπω» τον Σάρας και την Μπαρτσελόνα. Βέβαια μην υποτιμάτε ποτέ την καρδιά του πρωταθλητή όπως είχε πει κάποτε και ο Ρούντι Τομγιάνοβιτς μετά το πρωτάθλημα των Ρόκετς... Φυσικά αναφέρομαι στην ΤΣΣΚΑ και τον Δημήτρη Ιτούδη. Πάντα βρίσκει τον τρόπο.

